Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Она развела меня с женой»: Кузьмин о романе с Пугачевой 

Passion.ru 54 минуты назад
65-летний Владимир Кузьмин стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказал о своих непростых отношениях с Примадонной.
Алла Пугачева и Владимир Кузьмин познакомились в 1984-м, когда ей было 35 лет, а ему — 29 лет. Именно начинающего рок-музыканта порекомендовали Алле Пугачевой как человека, который поможет ей подготовиться к туру в Западной Германии, где она должна была перевоплотиться в рок-исполнительницу.
«Я до конца не мог поверить, что окажусь за рубежом, да еще и с Пугачевой»,
— рассказал Владимир Кузьмин. После гастролей Кузьмин и Пугачева стали тесно сотрудничать: первая звезда советской эстрады взяла под крыло Владимира, став его продюсером.
«День и ночь мы работали вместе несколько лет. Наши отношения были естественными. Я ее любил, ее любила вся страна. И она меня любила. Как меня можно было не любить?»,
— разоткровенничался Кузьмин.
«В 1985 году пресса написала, что в СССР есть только две звезды — Пугачева и Кузьмин. И сразу после этого Игорь Николаев написал хит "Две звезды". После этого у меня началась тяжелая жизнь: я проснулся популярным и в день давал уже не по два, а больше концертов».
Кузьмин признался, что роман с Пугачевой стал для него хорошей школой — и в творческом, и в личном плане. «Она меня сильно критиковала, учила любить публику, петь для каждого зрителя», — сказал Кузьмин.
Во время романа с Пугачевой Владимир Кузьмин был женат на поэтессе Татьяне Артемьевой.
«Мы познакомились, когда ей было 20, а мне — 19»,
— сказал он.
Татьяна написала для супруга несколько хитов, в том числе «Моя любовь».
«Когда я исполнял эту песню, зал вставал. И тогда я понял, что мое призвание — петь песни о любви»,
— сказал Борису Корчевникову Владимир Кузьмин.
«Алла говорила мне всегда, что у меня на крыльях висит обуза, надо ее скинуть и заниматься творчеством. Но я никого не сбросил. И даже после развода много лет платил алименты и всегда помогал семье»,
— рассказал в программе Кузьмин.
На вопрос, как ему удалось в советское время развестись с женой, имея четверых детей, Кузьмин ответил: «У Аллы были большие связи, она помогла. Семья распалась раньше, но формально брак закончился из-за Пугачевой, да, она меня развела», — признался откровенно рок-музыкант.
«Наверное, тогда она хотела быть с вами?», — поинтересовался Борис Корчевников. «Я не знаю, и более интимные подробности обсуждать не могу»,
— лаконично ушел от ответа Владимир Кузьмин.
Passion.ru: последние новости
25-26 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 25-26 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд Знаменитости с выдающимися пятыми точками Знаменитости с выдающимися пятыми точками «Старая и страшная? А я уверена, что молодая!» Айза Анохина ответила недоброжелателям «Старая и страшная? А я уверена, что молодая!» Айза Анохина ответила недоброжелателям
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Борис Корчевников , Игорь Николаев , Владимир Кузьмин , Татьяна Артемьева , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять двойка! Они получали низкие оценки, но все равно добились…
Опять двойка! Они получали низкие оценки, но все равно добились…
Звездные мамы, у которых все дети от разных мужчин
Звездные мамы, у которых все дети от разных мужчин
Охранник выгнал Сябитову со свадьбы дочери
Охранник выгнал Сябитову со свадьбы дочери
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Как по прическе определить бабника
02:38
Как по прическе определить бабника
Психология
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
05:12
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
Еда Здоровье
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
03:04
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
Дети Звёзды
Почему дочь Михаила Задорнова не живет в России
03:01
Почему дочь Михаила Задорнова не живет в России
Звёзды Дети
Зачем принимать горячий душ в жару
02:53
Зачем принимать горячий душ в жару
Здоровье Дом и сад
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Что нельзя делать после бани
02:57
Что нельзя делать после бани
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение