Алла Пугачева и Владимир Кузьмин познакомились в 1984-м, когда ей было 35 лет, а ему — 29 лет. Именно начинающего рок-музыканта порекомендовали Алле Пугачевой как человека, который поможет ей подготовиться к туру в Западной Германии, где она должна была перевоплотиться в рок-исполнительницу.

«Я до конца не мог поверить, что окажусь за рубежом, да еще и с Пугачевой»,

— рассказал Владимир Кузьмин. После гастролей Кузьмин и Пугачева стали тесно сотрудничать: первая звезда советской эстрады взяла под крыло Владимира, став его продюсером.

«День и ночь мы работали вместе несколько лет. Наши отношения были естественными. Я ее любил, ее любила вся страна. И она меня любила. Как меня можно было не любить?»,

— разоткровенничался Кузьмин.

«В 1985 году пресса написала, что в СССР есть только две звезды — Пугачева и Кузьмин. И сразу после этого Игорь Николаев написал хит "Две звезды". После этого у меня началась тяжелая жизнь: я проснулся популярным и в день давал уже не по два, а больше концертов».

Кузьмин признался, что роман с Пугачевой стал для него хорошей школой — и в творческом, и в личном плане. «Она меня сильно критиковала, учила любить публику, петь для каждого зрителя», — сказал Кузьмин.

Во время романа с Пугачевой Владимир Кузьмин был женат на поэтессе Татьяне Артемьевой

«Мы познакомились, когда ей было 20, а мне — 19»,

— сказал он.

Татьяна написала для супруга несколько хитов, в том числе «Моя любовь».

«Когда я исполнял эту песню, зал вставал. И тогда я понял, что мое призвание — петь песни о любви»,

— сказал Борису Корчевникову Владимир Кузьмин.

«Алла говорила мне всегда, что у меня на крыльях висит обуза, надо ее скинуть и заниматься творчеством. Но я никого не сбросил. И даже после развода много лет платил алименты и всегда помогал семье»,

— рассказал в программе Кузьмин.

На вопрос, как ему удалось в советское время развестись с женой, имея четверых детей, Кузьмин ответил: «У Аллы были большие связи, она помогла. Семья распалась раньше, но формально брак закончился из-за Пугачевой, да, она меня развела», — признался откровенно рок-музыкант.

«Наверное, тогда она хотела быть с вами?», — поинтересовался Борис Корчевников. «Я не знаю, и более интимные подробности обсуждать не могу»,

— лаконично ушел от ответа Владимир Кузьмин.