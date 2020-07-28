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18-летняя дочь Синди Кроуфорд стала блондинкой и разместила фото в бикини 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Дочь Синди Кроуфорд показала фото в бикини
Фото: @kaiagerber
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер разместила в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена с новой прической. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На опубликованном селфи 18-летняя знаменитость позирует с щенком на руках и демонстрирует подписчикам светлое окрашивание волос. Она одета в бикини желтого цвета. В описании к посту Гербер поблагодарила сотрудников приюта Labelle Foundation за помощь в поиске питомца. Она также сообщила, что назвала собаку Майло (Milo).
@kaiagerber
Поклонники модели с восторгом отреагировали на ее новый образ. «Ты стала блондинкой! Тебе очень идет», «Ты королева, как долго мы этого ждали», «И ты, и твой новый питомец — потрясающие», — высказались они в комментарием под публикацией, которая набрала более 350 тысяч лайков.
Ранее блондинкой стала еще одна американская супермодель Эмили Ратаковски. В июне она разместила фотографию, на которой позирует в черном купальнике и показывает обновленный цвет волос. Подписчики знаменитости оценили ее новый имидж.
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Звёзды , Бикини , Кайя Гербер , Синди Кроуфорд
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