Дочь Синди Кроуфорд показала фото в бикини

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер разместила в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена с новой прической. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном селфи 18-летняя знаменитость позирует с щенком на руках и демонстрирует подписчикам светлое окрашивание волос. Она одета в бикини желтого цвета. В описании к посту Гербер поблагодарила сотрудников приюта Labelle Foundation за помощь в поиске питомца. Она также сообщила, что назвала собаку Майло (Milo).

@kaiagerber

Поклонники модели с восторгом отреагировали на ее новый образ. «Ты стала блондинкой! Тебе очень идет», «Ты королева, как долго мы этого ждали», «И ты, и твой новый питомец — потрясающие», — высказались они в комментарием под публикацией, которая набрала более 350 тысяч лайков.

Ранее блондинкой стала еще одна американская супермодель Эмили Ратаковски. В июне она разместила фотографию, на которой позирует в черном купальнике и показывает обновленный цвет волос. Подписчики знаменитости оценили ее новый имидж.