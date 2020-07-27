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Успехи модели Джессики Бурсиага никого не оставят равнодушным 

Анастасия Иванова 25 минут назад
С самого рождения стало ясно, что красотка Джессика Бурсиага получила главный приз в генетической лотерее. Родилась девушка 11 апреля 1983 года в небольшом городе Санта-Фе-Спрингс. Отец Джессики — мексиканец, а мама — европейка, поэтому и внешность у девушки получилась очень экзотическая и красивая.
Будучи совсем ребенком, Джессика просто обожала новостную передачу «Доброе утро, Лос-Анджелес». Уже тогда она решила для себя, что хочет стать знаменитой. Так начался её путь к мировой славе.
После окончания средней школы Джессика Бурсиага отправилась покорять мир через модельное агентство. Лицо и тело Джессики нравилось всем работодателям. Но небольшой рост (всего 157 см) стал преградой к подиумам известных брендов, например, Victoria’s Secret.
Самыми большими успехами Джессики стали небольшие роли в сериалах «Баффи» и «Зачарованные», а так же несколько незначительных музыкальных клипов. Девушка понимала, что денег на жизнь не хватает, да и амбиции она реализует не в полной мере.
Чуть позже Джессика поступила в колледж и нашла работу, которая обеспечивала нормальную жизнь, но мечту о карьере модели не бросила. В один прекрасный день они с другом решили сделать фотосессию. Снимки отправили в журнал Stuff Magazine, изданию фото очень понравились. С этого момента у Джессики началась белая полоса. Благодаря новой работе у девушки появились жилье и автомобиль.
Начиная с 2006 года сексапильная Джессика не сходит с обложек известных мужских журналов, начиная от Maxim, заканчивая культовым Playboy.
Чтобы оставаться востребованной, Джессике приходится постоянно следить за своей формой. В своем Инстаграме она делится видео с тренировок и мотивирует подписчиков следить за собой.
Сейчас на Инстаграм знойной красотки подписано 1,6 миллиона человек. Вместе с любовью поклонников в жизнь Джессики пришли рекламные контракты и та жизнь, о которой она всегда мечтала.
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