Модели, у которых не сложилась личная жизнь 

Красота не всегда значит счастье. Они блистали на подиумах мира, однако отношения с мужчинами у них так и не сложились.
Тайра Бэнкс (46)
Несмотря на то, что Тайра обладает привлекательной внешностью и пользуется популярностью среди мужского пола, в личной жизни ей не везёт. «Я не считаю замужество обязательной вещью», — это слова Тайры Бэнкс. У нее было много романов, но к алтарю она и не успела сходить. Зато познала счастье материнства. В отношениях с Эриком Асла у Тайры родился сын Йорк. Правда, на свет ребенка произвела суррогатная мать.
New Magazine
Сейчас Тайра рассталась с отцом ребенка, но поддерживает с ним дружеские отношения ради сына.
Наоми Кэмпбелл (50)
У Наоми очень насыщенная личная жизнь. Кэмпбелл связывали отношения со многими известными мужчинами: Майком Тайсоном, Сильвестром Сталлоне, Робертом Де Ниро. Именно Роберт Де Ниро запал в самое сердце.
New Magazine
На тот момент ей было всего 19 лет, а ему 47. Она была готова стать его женой и родить детей. Только вот он не откликнулся на это предложение. Также модель встречалась с российским олигархом — Владиславом Дорониным. Она даже перебралась в Москву и готовилась к свадьбе. Но спустя 5 лет отношений они расстались.
Линда Евангелиста (55)
Евангелиста была замужем один раз, но неудачно. После того, как Линда и Джеральд Мари поженились, она совершенно не стала менять свой образ жизни. Статус замужней девушки не мешал ей разбивать сердца мужчин. Супруг модели мечтал о детях и крепкой семье. Только моделе было не до этого — она обвиняла Джеральда в том, что ему всё равно на её карьеру и фигуру она портить не собирается. Спустя шесть лет они развелись.
New Magazine
Потом её личная жизнь не складывалась. Она встречалась с Кайлом Маклахленом, пережила выкидыш от Фабьена Бартеза, собиралась замуж за Джорджа Майкла, но он объявил о нетрадиционной ориентации. А вот роман с Франсуа Анри Пино сделал Евангелисту матерью. Только вот, как Франсуа узнал о беременности, сразу же исчез.
Кейт Мосс (46)
Модельная карьера Кейт Мосс сложилась просто блестяще. Однако так нельзя сказать о её личной жизни. Девушку связывали отношения с Марио Сорренти, но пара распалась после того, как Кейт встретила Джонни Деппа. Однако Мосс и Депп увлеклись наркотиками и алкоголем. Актёр вскоре поменял модель на Ванессу Паради. После расставания с Деппом Кейт Мосс ушла в отрыв и меняла кавалеров как перчатки.
New Magazine
В 2002 году модель родила дочь от Джефферсона Хэка, но роман быстро закончился. Наконец, казалось бы Кейт нашла своё женское счастье в лице Джейми Хинсона. В 2007 году пара обвенчалась, в 2011 сыграли пышную свадьбу. Но брак долго не просуществовал и Джейми ушёл к Джессике Стэм.
Адриана Лима (39)
Бразильская модель — одна из самых главных секс-символов мира. Адриана была помолвлена с музыкантом Ленни Кравицем в 2002 году. Но свадьбе так и не суждено было состояться. Спустя год пара рассталась.
New Magazine
В 2006 году модель встретила будущего мужа — сербского баскетболиста Марка Ярича. У них родились две дочери. А в 2015 году супруги объявили о разводе. Сейчас Лима посвящает себя только детям и карьере.
Ирина Шейк (34)
Модель не любит распространяться информацией о своей личной жизни. Однако все помнят бурный роман Ирины и Криштиану Роналду. Футболист ветреный по своей натуре, Шейк прощала ему измены. Русская модель так и не услышала заветных слов о предложении руки и сердца от Роналду и бросила его в 2015 году со словами: «Роналду — инфантильный, безответственный и ненадёжный мужчина».
New Magazine
Затем был продолжительный роман с Брэдли Купером. Ирина родила возлюбленному дочь, но они не смогли создать настоящую семью. Сейчас Ирина Шейк свободна и отдаёт всю себя карьере модели и материнству. Фото: открытые источники.