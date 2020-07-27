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Врач назвал причину резкого похудения Лолиты 

ИД «Собеседник» 39 минут назад
Врач назвал причину резкого похудения Лолиты
Фото: ИД "Собеседник"
«Женщина без комплексов» в очередной раз удивила. На «Славянский базар в Витебске» Лолита приехала обновленной. Присутствующие не могли скрыть удивления: за последний год звезда похудела едва ли не вдвое. Кажется, такой тоненькой она была еще во времена кабаре-дуэта «Академия».
Сама Лолита заявила: она похудела благодаря эндокринологу. Тот нашел в организме певицы некоторые изменения.
— Я пропила таблетки, которые купила в обычной аптеке, — рассказала артистка. — И исключила из рациона вредные для меня продукты. Например, бананы и виноград.
Впрочем, врачи придерживаются другой точки зрения. Они уверяют: столь сильно похудеть естественным путем, тем более в возрасте Лолиты, невозможно. Известный пластический хирург Владимир Плахотин уверен: певица скорее всего сделала бандажирование желудка.
— Какие бы усилия ты не потратил, что бы не предпринимал, как бы не ограничивал себя в питании, лишние килограммы имеют привычку возвращаться, причем с удвоенной силой, — говорит Владимир. — Про эту проблему знают все, кто годами борется с лишними весом. Но похудеть без вреда для собственного здоровья, безусловно, можно! Способ давно известен, и многие люди после мучительных попыток сбросить вес к нему прибегают. Речь идет о бариатрии — хирургическом лечении ожирения.
Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка, — считает Плахотин. — Это вмешательство дает возможность сбросить до 50% веса. Если происходит большая потеря веса 60-80% можно говорить о других более серьезных хирургических методах (рукавной гастропластике или шунтированию желудка). Бандажирование помогает значительно уменьшить полость желудка, не удаляя при этом ничего. В верхней части желудка хирург формирует мини-желудок, на остальную часть накладывается силиконовое кольцо, которое выполняет функцию бандажа.
Силиконовое кольцо снабжено гидравлической манжетой, которая регулирует деятельность желудка, в частности создает чувство насыщения благодаря тому, что твердая пища в желудке задерживается дольше, — заявляет врач. — Таким образом мозг получает информацию о том, что голод удовлетворен, но фактически аппетит уменьшается, благодаря чему можно есть меньше и похудеть. Происходит естественный процесс сброса веса без какого-либо вреда для самого пациента, наоборот, бариатрия помогает не только решить вопрос с лишними килограммами, но и решить некоторые серьезные проблемы со здоровьем.
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