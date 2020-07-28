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В Сети обсуждают фото Пугачевой крупным планом 

Вести Подмосковья и ещё 2 19 минут назад
Алла Пугачева — феномен отечественного шоу-бизнеса. Артистка давно перешла рубеж в 70 лет, но выглядит она на несколько десятилетий моложе. На некоторых актуальных снимках из микроблога Примадонны ей не дать и 30 лет.
Пугачева не делится секретами своей молодости она лишь утверждает, что не пользуется услугами пластических хирургов. Якобы ей противопоказана анестезия. Пугачевой мало кто верит — ее лицо выглядит слишком молодо для той цифры, что указана в паспорте артистки.
Алла Борисовна шокирует своей молодостью. Но те снимки, что у нее публикуются в Инстаграме, могут не иметь никакого отношения к действительности. Везде у Пугачевой удачный ракурс, некоторые фотографии размыты за счет фильтров, другие, которые сделаны профессиональным фотографом, обработаны в специальных программах.
У певицы всегда пышная прическа и она почти не позирует без косметики. Поймать некрасивую и немолодую Пугачеву в Инстаграме самой Аллы Борисовной — невыполнимая задача. Вживую артистка, вероятно, выглядит иначе, как и все люди вне социальных сетей.
Кристина Орбакайте опубликовала снимок со своей матерью в своем микроблоге. Снимок нечеткий, будто снят на старый телефон. На лице Пугачевой слишком четко просматриваются скулы, подбородок и губы. Вероятно, над ними поработал косметолог. Мешков под глазами не видно — либо фильтры Инстаграма, либо ботокс.
@orbakaite_k
Орбакайте стала больше похожей на мать. Под фотографией только положительные комментарии. Вероятно, певица наняла модераторов, чтобы те корректировали то, что пишут под ее постами. Орбакайте не нравится читать негативные комментарии, так что их под ее публикациями нет.
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Женский форум 8
Звёзды , Видео , Секрет молодости , Мешки под глазами , Кристина Орбакайте , Алла Пугачева
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