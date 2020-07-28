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«Не зажралась ли?»: Лозу возмутили гонорары Лолиты 

РИА Новости и ещё 15 1 час назад
«Не зажралась ли?»: Лозу возмутили гонорары Лолиты
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал в беседе с "Вечерней Москвой" коллег по шоу-бизнесу, в частности, певицу Лолиту Милявскую, за слишком высокие, по его мнению, расценки на выступления.
Ранее Милявская рассказала в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, что за каждое появление на сцене зарабатывает не менее 40 тысяч евро.

"Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: "А не зажралась ли она?". Хотя я сам себя спрашиваю: что должен сделать артист за такие деньги?"

— заявил Лоза.
По его словам, неправильно, когда люди, занимающиеся нужным и ответственным делом, получают меньше денег, чем "артист за 20 минут стояния на сцене".

"Я не говорю, что профессиональный исполнитель должен работать за копейки. Я говорю про то, что люди, которые выполняют важную работу, должны зарабатывать соответствующим образом",

— отметил Лоза.
При этом певец добавил, что при всем желании не имеет возможности вводить "антикризисные" расценки на выступления своей команды. "Я не могу платить людям меньше денег. Я несу ответственность — у них семьи", — пояснил он.
Лоза добавил, что отталкивается от финансовых возможностей заказчика и иногда выступает бесплатно на благотворительных фестивалях.
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Звёзды , Другое , Юрий Лоза , Лолита Милявская , Вечерняя Москва , НТВ
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