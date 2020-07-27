Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Никто меня не увольнял! Это все чушь»: Катя Гордон высказалась об уходе с Первого канала 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Катя Гордон высказалась об уходе с Первого канала
Фото: Teleprogramma.pro
Напомним, что пока певица-народница Надежда Бабкина находилась в больнице под присмотром врачей с пневмонией и подтвержденным анализом на CoViD-19, ее в программе «Модный приговор» временно заменяла Екатерина Гордон.
В своем микроблоге телеведущая напомнила, что уже давно сотрудничает с Первым каналом и не раз появлялась на различных передачах в качестве эксперта. Однако сейчас, как рассказала экс-супруга Сергея Жорина в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro, она не видит на отечественном ТВ ни одной программы, которая заинтересовала бы ее как ведущую.
Ко всему прочему, Екатерина высказалась о своем уходе с Первого канала. Ранее в СМИ появились слухи о том, что малоприятная история с увольнением Гордон связана с откровениями телеведущей о болезни Александра Васильева. Якобы бывшая жена звездного адвоката Сергея Жорина предвосхитила события, подтвердив журналистам информацию о том, что у историка моды действительно был диагностирован коронавирус.
И сделано это было до того, как сам искусствовед вышел на связь с журналистами. Однако Екатерина эти домыслы отрицает и говорит, что о своем бывшем соведущем они ничего и никому не говорила. Гордон также дала понять, что ни на кого не обижается. Светская львица напомнила, что сейчас ее мало интересует телевидение, так как она нашла себя в другой сфере — юриспруденции.

«Я абсолютно ни на кого не обижена! Меня никто не увольнял. Какие-то слухи появились, что я якобы что-то говорила про Александра Васильева. Это все абсолютная чушь! Я давно работаю юристом, а не журналистом. И никаких обид у меня нет. У меня лично все замечательно. Я всем и все могу сказать трезво. Сейчас, на мой взгляд, на ТВ нет таких программ, о которых я бы могла мечтать»,

— добавила Гордон.
Видео дня. Что нельзя делать после бани
Teleprogramma.pro: последние новости
Бывшая невеста Николая Баскова заполонила свой Instagram обнаженными фото Бывшая невеста Николая Баскова заполонила свой Instagram обнаженными фото «Сына хочу»: Настасья Самбурская ответила на вопросы о будущей семье «Сына хочу»: Настасья Самбурская ответила на вопросы о будущей семье «Стеснение пропало»: Брежнева в эффектном бикини оголила роскошную фигуру «Стеснение пропало»: Брежнева в эффектном бикини оголила роскошную фигуру
Женский форум
Звёзды , Надежда Бабкина , Катя Гордон , Александр Васильев , Сергей Жорин , Екатерина Гордон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что женщины действительно любят в постели
Что женщины действительно любят в постели
55-летняя модель снялась топлес в бикини своей юности
55-летняя модель снялась топлес в бикини своей юности
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
02:49
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
Звёзды Красота
Как по прическе определить бабника
02:38
Как по прическе определить бабника
Психология
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
05:12
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
Еда Здоровье
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
03:04
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
Дети Звёзды
Почему дочь Михаила Задорнова не живет в России
03:01
Почему дочь Михаила Задорнова не живет в России
Звёзды Дети
Зачем принимать горячий душ в жару
02:53
Зачем принимать горячий душ в жару
Здоровье Дом и сад
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение