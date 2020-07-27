Алибасов рассказал о неработающей из-за «Крота» памяти

После инцидента с выпитым средством для прочистки труб «Крот» у продюсера Бари Алибасова начались проблемы с памятью. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube второй части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
«Лента.ру» расспросила Алибасова о стоимости съемок музыкального видео группы «На-На» на песню «Фаина». Продюсер ранее называл работу «самым дорогим клипом в истории России», однако, по слухам, снял его совершенно бесплатно. Это удалось благодаря режиссеру клипа Александру Клименко, который одновременно с музыкальным видео снимал фантастический фильм «Великое замыкание, или Детонатор», в декорациях которого и была создана «Фаина».
Продюсер не смог назвать точную стоимость клипа. «Я щас забыл. Щас забыл, но это было безумно дорого», — заявил Алибасов.
«У меня не работает память, потому что я пил "Крота", Напомню еще раз — все сдохли, а я жив. И ты тоже умрешь», — сказал продюсер члену съемочной группы «Ленты.ру».