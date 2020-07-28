"Не удивлюсь, что она так активно машет помолвочным кольцом, чтобы доказать своей коллеге по «Папиным дочкам» Мирославе Карпович , которая сейчас крутит роман с Павлом Прилучным, что у нее тоже есть личная жизнь", — отметила эксперт.

Журналисты отмечают, что в социальных сетях Арзамасова последнее время делится кадрами, сделанными в доме Авербуха, что наталкивает на мысль о том, что звезды живут вместе.

Сообщается, что стоимость кольца может превышать миллион рублей. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на дизайнера Влада Торхова. По его словам, если кольцо брендовое, то его стоимость может достигать миллион и 300 тысяч рублей. В случае, если ювелирное изделие от неизвестного дизайнера, то его стоимость может составить минимум 600 тысяч.