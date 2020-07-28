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Арзамасова случайно показала помолвочное кольцо 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Актриса Елизавета Арзамасова случайно показала помолвочное кольцо за миллион рублей. Подписчики увидели его на прямом эфире девушки в Instagram.
Арзамасова проводила прямой эфир в социальных сетях, где случайно в кадр попала ее рука с кольцом на безымянном пальце. Поклонники уверены, что она выходит замуж за фигуриста Илью Авербуха.
Кадр из видео
Ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина рассказала в беседе с "КП", что по кадрам заметно, что актриса специально сделала так, чтобы ее рука попала в кадр.

"Не удивлюсь, что она так активно машет помолвочным кольцом, чтобы доказать своей коллеге по «Папиным дочкам» Мирославе Карпович, которая сейчас крутит роман с Павлом Прилучным, что у нее тоже есть личная жизнь", — отметила эксперт.

Журналисты отмечают, что в социальных сетях Арзамасова последнее время делится кадрами, сделанными в доме Авербуха, что наталкивает на мысль о том, что звезды живут вместе.
Сообщается, что стоимость кольца может превышать миллион рублей. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на дизайнера Влада Торхова. По его словам, если кольцо брендовое, то его стоимость может достигать миллион и 300 тысяч рублей. В случае, если ювелирное изделие от неизвестного дизайнера, то его стоимость может составить минимум 600 тысяч.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Арзамасова возмутилась реакции на роман с Авербухом.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Илья Авербух , Елизавета Арзамасова , Елена Родина , Мирослава Карпович
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