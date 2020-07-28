Плюс-сайз-модель показала кормление грудью вблизи

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых кормит ребенка грудью. Дискуссия, разразившаяся среди ее поклонников, появилась в комментариях под постом в Instagram.

На размещенных кадрах 32-летняя Грэм вблизи демонстрирует кормление своего маленького сына Исаака. Она запечатлена на диване в расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.

Некоторые подписчики не оценили действия Грэм, посчитав снимки чересчур откровенными. «Что, черт возьми, происходит. Некоторые вещи не для посторонних глаз», «Я люблю тебя, и это твой профиль. Но это правда уже чересчур», «Нет ничего плохого в грудном вскармливании. Но не нужно выставлять такой интимный момент на всеобщее обозрение», «Послеродовая фигура — не лучшее зрелище», — критиковали они.

Однако другие одобрили публикацию и поблагодарили Грэм за поддержку бодипозитива. «Ты все делаешь правильно. Люди должны принять, что кормление на публике — норма», «Женщины не должны стыдиться этого естественного процесса. Спасибо. Эшли», «Ты — прекрасный пример для миллиона женщин. Не понимаю тех, кто оставляет здесь негативные комментарии», — поспорили юзеры.

Публикация знаменитости набрала более 700 тысяч лайков. Сама Эшли Грэм никак не прокомментировала ситуацию.

В июне Эшли Грэм приняла участие в откровенной съемке для британской версии модного журнала Harper’s Bazaar. Она попозировала в поле в белом платье длины макси с несколькими вырезами, которые оголяют ее ноги. На обложке Грэм держит на руках сына и кормит его на камеру.