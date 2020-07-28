Состояние Елены Кондулайнен резко ухудшилось

Стало известно о том, как себя чувствует актриса Елена Кондулайнен, которая ранее была госпитализирована с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что у Кондулайнен выявлены острое нарушение мозгового кровообращения, неврологическая энцефалопатия, и наблюдается общая заторможенность речи. Врачи не отмечают положительной динамики у звезды.
24 июля актрису госпитализировали с подозрением на инсульт, который позднее подтвердился. Кондулайнен произносила тост на празднике в одном из ресторанов и почувствовала себя плохо.
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