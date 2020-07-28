Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На фото 29-летняя знаменитость запечатлена в бикини бежевого цвета с завязками по бокам. Ее образ дополнили золотистые серьги упомянутой марки. Стоимость украшения в виде кривой проволоки составляет 135 долларов (9670 рублей). Пост набрал почти 700 тысяч лайков.

@emrata

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Невероятная красотка», «Королева», «Моя прекрасная леди, богиня очарования, я люблю тебя и повторил это тысячи раз», «Сногсшибательный кадр!» — восхищались они в комментариях.