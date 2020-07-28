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Как звезды выглядят без фильтров 

Anews 3 часа назад
Как звезды выглядят без фильтров
Фото: Anews
Anews рассказывает, как наши звёзды пытаются приукрасить свою внешность, что особенно актуально после карантинного простоя.

Наташа Королёва

Любимая миллионами певица дала веские поводы посудачить о собственной внешности. На недавнем выпускном в Парке Горького она выступила для окончивших школу, исполнив свой главный хит.
Anews
После этого поп-дива выложила фотоотчёт о мероприятии, в котором желание омолодиться с помощью технологий было заметно невооружённым взглядом. Реакция медиа-среды не заставила себя ждать — СМИ и паблики запестрели сравнениями инстаграм-облика певицы и более реальных фото, сделанных там же.

Андрей Григорьев-Апполонов

В схожую ситуацию попал и «Рыжий из Иванушек». Правда, в данном случае вины фигуранта нет. Устроив торжество по поводу своего 50-летия, радушный хозяин фотографировался с разными гостями, а те уже выкладывали снимки у себя. В итоге певец оказался «обласкан» фильтрами Ольги Бузовой, и предстал в натуральном виде на аккаунте Саши Савельевой, бывшей участницы группы «Фабрика».
Anews
Сам же мужчина никаких фото не выкладывал, отчитавшись о произошедшем коротким видео.

Анна Семенович

Ещё одним аспектом подобных разоблачений стала физическая форма звёзд. После недель вынужденного безделья многие поднабрали вес, чего не хотят демонстрировать в инстаграме. Одним из самых ярких примеров стала Анна Семенович, появившаяся 16 июля на сцене концерта-открытия фестиваля «Славянский базар».
Anews
Расхождение реальной физической формы певицы с заявленными в её инстаграме стандартами вполне могло посоперничать по яркости с концертной иллюминацией.

Лолита Милявская

Там же была «уличена» бывшая участница кабаре-дуэта «Академия». Надо отметить, что в принципе Лолита Милявская не склонна ни злоупотреблять фильтрами, ни искусственно выпячивать свою сексуальность.
Anews
Однако порой в инстаграме певицы проскакивают изображения, где талия явно утянута корсетом — именно они вызвали реакцию аудитории на контрасте с ничем не приукрашенным репетиционным костюмом на «Славянском базаре».

Анфиса Чехова

А вот ТВ-властительница шаловливых дум пала жертвой желания ОЧЕНЬ СИЛЬНО подчеркнуть свою талию. Увидев это пляжное фото, пользователи просто не могли ему что-то не противопоставить.
Anews
Надо сказать, что данное фото всё же не совсем характерно для Анфисы Чеховой, и даже на пляжных фото она обычно смотрится естественнее.
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