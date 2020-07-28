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Алена Водонаева стала студенткой МГУ
Passion.ru
25 минут назад
Фото: Passion.ru
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Звезда реалити-шоу «Дом-2»
Алена Водонаева
решилась снова сесть за учебники.
38-летняя Алена Водонаева пожала документы на журфак
МГУ
им. Ломоносова и успешно прошла собеседование.
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