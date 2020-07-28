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Алена Водонаева стала студенткой МГУ 

Passion.ru 25 минут назад
Алена Водонаева стала студенткой МГУ
Фото: Passion.ru
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева решилась снова сесть за учебники.
38-летняя Алена Водонаева пожала документы на журфак МГУ им. Ломоносова и успешно прошла собеседование.
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Звёзды , Алена Водонаева , МГУ
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