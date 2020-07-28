Потап рассказал о сексе с Каменских в самолете

Украинский продюсер и исполнитель Потап признался, что у них с супругой Настей Каменских кипит такая страсть, что секс случается даже в гримерке или на борту самолета.

Артист лишь недавно начал откровенничать о личной жизни: до свадьбы со своей возлюбленной и партнершей по музыкальной группе он не разглашал детали своих отношений. Теперь же Потап открыто заявляет, что безмерно счастлив. Исполнители крайне редко ссорятся, а если и случаются размолвки — они заканчиваются бурным сексом. По словам продюсера, он предается любовным утехам с супругой и в гримерке, и в автобусе, и на борту самолета.

"Это она вызывает у меня такие чувства, и я не могу остановиться", — признался музыкант.

Также он рассказал, что Каменских нельзя отнести к ревнивицам. Она позволяет супругу приходить с корпоративов "расцелованным" и прощает ему флирт с другими девушками.

"Моей жене нравится, когда я нравлюсь другим женщинам. Моя жена прощает мне все", — объяснил Потап в видеоинтервью Маше Ефросининой.