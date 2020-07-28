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Потап рассказал о страстном сексе с Каменских на борту самолета 

Слово и Дело 2 часа назад
Потап рассказал о сексе с Каменских в самолете
Фото: @potupinastyaf
Украинский продюсер и исполнитель Потап признался, что у них с супругой Настей Каменских кипит такая страсть, что секс случается даже в гримерке или на борту самолета.
Артист лишь недавно начал откровенничать о личной жизни: до свадьбы со своей возлюбленной и партнершей по музыкальной группе он не разглашал детали своих отношений. Теперь же Потап открыто заявляет, что безмерно счастлив. Исполнители крайне редко ссорятся, а если и случаются размолвки — они заканчиваются бурным сексом. По словам продюсера, он предается любовным утехам с супругой и в гримерке, и в автобусе, и на борту самолета.

"Это она вызывает у меня такие чувства, и я не могу остановиться", — признался музыкант.

Также он рассказал, что Каменских нельзя отнести к ревнивицам. Она позволяет супругу приходить с корпоративов "расцелованным" и прощает ему флирт с другими девушками.
"Моей жене нравится, когда я нравлюсь другим женщинам. Моя жена прощает мне все", — объяснил Потап в видеоинтервью Маше Ефросининой.
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