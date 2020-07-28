«Я заточена под романы, а не под стирание носков!»

Недавно Лолита Милявская впервые появилась на публике после объявления карантина. Звезда выступила на закрытии «Славянского базара в Витебске». В Белоруссию артистка приехала заметно похудевшей и с новой прической. Нашим корреспондентам Лола рассказала, с чем связаны перемены во внешности, а также объяснила, почему не собирается в загс.

— Я была бы последней идиоткой, если бы желала кому-то понравиться, — говорит артистка. — Самая большая проблема наших женщин в их желании отражаться в чьих-то глазах и нравиться кому-то. Поверьте, я никогда к этому не стремилась. Я выгляжу так, как считаю нужным. А кому не нравится, до свидания.

Лолита старается жить на позитиве. Уж слишком много нерадостных моментов ей пришлось пережить за последние пару лет: дрязги с коммунальщиками, развод с мужем…

— Я уже забыла про развод! — заявляет звезда. — Если бы мне об этом постоянно не напоминали, было бы еще лучше. Вчера подписчики стали писать: «Лолиточка, не переживайте. Все еще будет!» Оказалось, по телевизору показали передачу про мой развод. А чего мне переживать? Я действительно уже обо всем давно забыла!

Артистка уверяет: без мужского внимания она не остается.

— У меня есть новая жизнь, — говорит она. — А что, мне обязательно нужно стирать носки и жрать готовить? Я под это не заточена. Я сейчас заточена под романы, хорошее отношение, под подарки, но не под семейный быт. Что касается бабочек в животе, то у меня их нет. Бабочки — это вредно!

Как оценил преображение Лолы ее молодой человек, неизвестно. Но сама Лолита своими нынешними формами абсолютно довольна.

— Я всегда питаюсь один раз в день, — продолжает Лолита. — Более того, сейчас я ем даже больше, чем ранее. Мое похудение связано не с диетами, а с психологическим состоянием. Я обращалась к эндокринологу, который нашел некоторые проблемы. Это нормально: с возрастом они у всех появляются. Я пропила таблетки, которые купила в обычной аптеке, и исключила из своего рациона те продукты, которые мне не подходят. Например, бананы и виноград.

Звезда уверяет: в последние пару месяцев она смогла осуществить то, о чем давно мечтала. Стать обычной женщиной, которая занимается всеми домашними делами.

— У меня на счету почти 35 лет активной гастрольной жизни, — продолжает артистка. — Из тех коллег, кого я знаю, никто не скучает без концертов. Наоборот, карантин подарил нам возможность остановиться и заняться домашними делами. Мне все доставляет большое удовольствие. Я сама готовлю, мою посуду, стираю без перчаток. Видите, кислота разъела руки? Теперь я могу спать дома, в своей кровати, и видеть свой унитаз… Это большое счастье! Что касается финансов, то проблем у меня нет. Я хорошо зарабатывала и продолжаю зарабатывать. Всегда думала, что когда-нибудь наступит момент, когда я не захочу выступать или сцена меня не захочет. Надо всю жизнь вкалывать, чтобы потом иметь возможность сказать: «Я устала и могу отдохнуть!» А еще во время пандемии я пришла к выводу, что стала социопатом. У меня с годами вырабатывается желание не общаться с большим количеством людей.