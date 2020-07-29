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Седокова рассказала, как увела мужа из семьи 

Мира Маркина 4 часа назад
Анна Седокова в рамках YouTube-шоу "Света вокруг света" рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи.
По словам звезды, со своим будущим женихом она познакомилась случайно. Тимма сразу понравился Анне, однако она не хотела строить напрасных иллюзий:

«Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в Сети. И вот эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, то как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались».

Однако отношения пары омрачала одна деталь: баскетболист был женат. Более того, вместе с супругой он воспитывал маленького сына, которому едва исполнилось несколько месяцев. Тем не менее это не помешало влюбленным быть вместе:

«Такое бывает, что начинаешь общаться с человеком и сразу понимаешь, что знал его всю жизнь. У нас так с Аней было. Мы сразу нашли общий язык»,

— рассказал Тимма.
В конце концов Янис рассказал супруге о своей любовнице, после чего они развелись. Баскетболист признается: несмотря на то, что прошло уже достаточно времени после разрыва, ему не удалось наладить нормальный контакт с бывшей женой. Однако он надеется сохранить с ней отношения ради сына.
Не так давно стало известно, что Тимма сделал Седоковой предложение. Пара уже занимается подготовкой к свадьбе и даже планирует общих детей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, чтоСедокова выходит замуж.
Женский форум 6
Звёзды , Видео , Анна Седокова , Янис Тимма
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