Седокова рассказала, как увела мужа из семьи 

По словам звезды, со своим будущим женихом она познакомилась случайно. Тимма сразу понравился Анне, однако она не хотела строить напрасных иллюзий:

«Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в Сети. И вот эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, то как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались».

Однако отношения пары омрачала одна деталь: баскетболист был женат. Более того, вместе с супругой он воспитывал маленького сына, которому едва исполнилось несколько месяцев. Тем не менее это не помешало влюбленным быть вместе:

«Такое бывает, что начинаешь общаться с человеком и сразу понимаешь, что знал его всю жизнь. У нас так с Аней было. Мы сразу нашли общий язык»,

— рассказал Тимма.

В конце концов Янис рассказал супруге о своей любовнице, после чего они развелись. Баскетболист признается: несмотря на то, что прошло уже достаточно времени после разрыва, ему не удалось наладить нормальный контакт с бывшей женой. Однако он надеется сохранить с ней отношения ради сына.

Не так давно стало известно, что Тимма сделал Седоковой предложение. Пара уже занимается подготовкой к свадьбе и даже планирует общих детей.