Как первая жена Пригожина осталась бездомной 

До того, как встретить Валерию, Иосиф Пригожин дважды был с женат. Со второй супругой, Лейлой Фаттаховой, продюсер остался в прекрасных отношениях, а вот с первой все сложилось куда хуже.

Елена Соколова долгое время посещала всевозможные шоу, дабы вывести экс-супруга на чистую воду. Женщина жаловалась на безразличие Пригожина к детям и его нежелание помогать первой семье материально. Однако все эти разборки остались в прошлом, и несколько лет назад продюсеру наконец удалось облегченно выдохнуть. Но, как оказалось, не навсегда. Не так давно Соколова снова напомнила о себе. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Разводясь с первой женой, Пригожин оставил ей всю недвижимость. И, возможно, продюсер был одним из самых добропорядочных мужчин в жизни Елены, ведь в дальнейшем ее отношения с противоположным полом не ладились. Семь лет назад Соколова познакомилась с молодым человеком по имени Дмитрий Шлапак, который оказался младше ее на 20 лет. Разница в возрасте не смущала влюбленных, и они поженились. Но беззаботное счастье длилось недолго, вскоре Дмитрий надоумил жену взять в кредит четыре миллиона на развитие бизнеса под залог квартиры в центре Москвы:

«У нас бизнес в Ставропольском крае, это грузоперевозки. Он достаточно тяжелый — и физически, и морально. Происходили разные моменты, и машины ломались, ремонт очень дорогой, в определенный момент понадобились средства»,

— объясняла женщина в шоу "Прямой эфир".

Вдобавок ко всему супруги заняли деньги не в банке, а в микрофинансовой конторе под большие проценты. Они дважды не смогли погасить ежемесячный платеж, после чего и лишись квартиры. При этом ранее Соколова потеряла квартиру в Чертаново, которая также стала залогом. В этой квартире Елена жила вместе с Пригожиным и их детьми — Данаей и Дмитрием.

«В прошлом папа говорил, чтобы мы ничего не делали с квартирами, но его никто не слушал. Да и я хороша — пошла на поводу у мамы, не став запрещать ей отдавать квартиру в залог. Сейчас мой отец — один из немногих, кто поддерживает меня. И хочу сказать, что очень дорожу им, люблю его и всегда любила! Хоть мы давно прекрасно общаемся, до сих пор чувствую свою вину за прошлые ссоры. Хочу публично извиниться перед ним, за то, что когда-то говорила не слишком приятные вещи в его сторону. Мне правда очень стыдно»,

— разоткровенничалась Даная в беседе с изданием "Стархит".

Пригожин попытался помочь первой семье после того, как Елена лишилась квартиры в Чертаново, и ее мать вместе с внуком оказались на улице:

«Я уже обращался в правоохранительные органы, чтобы там взяли на контроль ситуацию, связанную с моей бывшей тещей. Вы понимаете, что пожилую женщину выселили из квартиры? В рамках судебного процесса выписали ее в никуда. Понимаете, человека, который отработал в Советском Союзе и имеет большой стаж, которому 82 года, выкинули на улицу. Вы такое видели в этой жизни? И районные суды в Чертаново, например, быстренько это все подтвердили. В этой системе все схвачено, целая бандитская цепочка. За этим стоят микрозаймовые организации, которые предлагают такие незаконные договора»,

— объяснял продюсер в интервью WomanHit.

Пытаясь помочь первой семье, Пригожин столкнулся с угрозами в свой адрес. Теперь же он не планирует помогать Соколовой материально, однако готов оказать ей юридическую поддержку.