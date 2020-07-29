7 странных хобби звезд 

Мировые селебрити любят тратить свои деньги и время не только на традиционные статусные вещи, но и на неочевидные увлечения. Мы собрали топ-7 самых невероятных хобби звезд, которые не известны широкой публике.

Голливудская актриса, вопреки своему опыту съемок в картине «Черный лебедь», довольно равнодушна к танцам и хореографическому искусству. Супруга Эштона Катчера любит расслабляться после тяжелого дня за экраном компьютера — уже несколько лет Мила фанатеет от онлайн-игр, в которых любит поиграть с друзьями.

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По признанию самой Кунис, ее главным фаворитом является игра World of Warcraft. Звезда с юмором признавалась журналистам, что за долгое время сумела прокачать свои навыки геймера и добраться до высокого уровня внутри самой игры. Сейчас, воспитывая двоих детей, занимаясь благотворительностью и продолжая сниматься в кино, звезда не может тратить время на игры, как раньше, но периодически она позволяет себе онлайн-разрядку. Можно только порадоваться за Катчера, что жена не подсела на онлайн-казино. Вот когда случилось бы горе в семье.

Исполнитель роли Джека Воробья сумел построить актерскую карьеру, выбирая роли дерзких и неоднозначных героев. Оригинальным оказалось и личное хобби Деппа (и нет, это не неудачные браки) — бывший супруг Ванессы Паради коллекционирует кукол Барби.

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Эксцентричный Джонни заявил, что с особым запросом выбирает кукол в свою домашнюю коллекцию — ему важна одежда, аксессуары и мебель отобранных им игрушек. Сам Депп не видит в своем хобби ничего предосудительного — любовь к куклам у него появилась после рождения дочери, и изначально коллекция Барби предназначалась именно для нее.

Звезда франшизы «Трансформеры» уже устала доказывать поклонникам, что далека от своего экранного образа красивой, но не искушенной знаниями героини. В реальной жизни Меган любит зачитываться классикой фэнтези — в частности, она без ума от книг Джона Р. Р. Толкина.

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Меган заявила, что периодически любит посидеть на тематических форумах, посвященных творчеству английского писателя, и обсудить его книги с другими поклонниками автора. Во время этого онлайн-общения Фокс старается ничем не выдать себя — актриса выбрала ник, который сохраняет ее анонимность.

Главный герой боевиков настолько устает от огнестрельного оружия на съемках, что время от времени любит подержать в руках что-то менее агрессивное. Так, актер признался, что уже много лет занимается классическим фехтованием, любовь к которому ему привил его друг и коллега Том Круз

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Иногда звездные друзья устраивают небольшой турнир в доме бывшего мужа Николь Кидман . Примечательно, что позаниматься фехтованием вместе с актерами любит и английский футболист Дэвид Бекхэм , закончивший футбольную карьеру, но сохранивший запал истинного спортсмена.

Оскароносная актриса всегда с удовольствием делилась с журналистами своими нетрадиционными увлечениями: то она мечтала в детстве стать сотрудником ритуального агентства и зачитывалась специализированной литературой, то хотела поработать тату-мастером и училась делать эскизы будущих рисунков на теле. Но сильнее всего оказалось увлечение звезды холодным оружием — Анджелина собрала внушительную коллекцию ножей, мачете и пистолетов.

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Еще будучи в браке с Брэдом Питтом , она заказала эксклюзивную пару позолоченных пистолетов с выгравированными на них инициалами самих звезд.

Неизвестно, как делили коллекцию при разводе, но свою страсть к опасному оружию Джоли не растеряла до сих пор — регулярно ее домашняя коллекция пополняется античными клинками и современными кортиками. Мы поняли — с актрисой лучше не ссориться.

Вопреки сложившемуся экранному образу одержимой дорогими вещами Кэрри Брэдшоу , сыгравшая ее Паркер в реальной жизни далека от подобной зависимости. И пусть Сара со временем все же выпустила собственную коллекцию обуви, наследуя увлечение Кэрри, но сама звезда больше всего свободное время любит посвящать вязанию.

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Изначально вязанием не на шутку увлекалась подруга и коллега Паркер по сериалу Кристин Дэвис. Положительный пример оказался заразительным, и в итоге обе актрисы в перерыве между съемками любили проводить время со спицами и пряжей в руках.

Вин Дизель

Звезда франшизы «Форсаж» удивил своих поклонников несколько лет назад, сделав неожиданное признание. Оказалось, что его совсем не привлекают дорогие спортивные автомобили — он предпочитает провести пару часов за культовой настольной ролевой игрой в жанре фэнтези «Подземелья и драконы».

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У актера есть собственный ник Мелькор, который он даже вытатуировал на своем теле. Хобби Дизеля не осталось незамеченным для авторов настолки: сперва он написал предисловие к 30-й годовщине создания игровой вселенной «Подземелья и драконов», а после снялся в картине «Последний охотник на ведьм», сюжет которой во многом вдохновлен знаменитой игрой.