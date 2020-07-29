Кеосаян признался в романе с Ветлицкой

Романтический союз режиссера и нынешнего гражданского мужа Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна с Натальей Ветлицкой перерос в творческое сотрудничество.
54-летний Тигран Кеосаян признался, что в начале 1990-х годов у него был роман с Натальей Ветлицкой. И в 1992 году он вместе с Федором Бондарчуком сняли для нее самый клип на самую популярную в ее дискографии песню «Посмотри в глаза».
«У Феди тогда были проблемы дома и он жил у меня. А у меня были отношения с Наташей. ей очень хотелось клип. И я решил, что получится снять на песню "Посмотри в глаза". Предложил Феде стать режиссером, он согласился»,
— рассказал Кеосаян в фильме об истории шоу-бизнеса, снятом Lenta.ru.
«Мне кажется, это был первый Федин клип. Сняли мы его за одну смену. Еще за одну смонтировали»,
— продолжил вспоминать Тигран.
Федор Бондарчук рассказал, что клип продумали весь до мелочей:
«Он был расписан и прорисован от и до. Были, конечно, импровизации, которые попали в кадр. Но вообще мы все распланировали от начала до конца».
В 1993 году Тигран Кеосаян женился на актрисе Алене Хмельницкой и прожил в браке с ней 21 год. В семье родились две дочери Саша и Ксения. После он ушел к журналисту Маргарите Симоньян, отношения они пока не узаконили, но растят троих детей: Марьяну, Баграта и Маро.
У Натальи Ветлицкой, кроме Кеосаяна были романы и с другими известными мужчинами: Димой Маликовым, Владом Сташевским, Михаилом Топаловым. Она четыре раза была замужем: за Павлом Смеяном, Женей Белоусовым (брак продлился несколько дней), Кириллом Кириным, а от четвертого мужа Алексея родила дочь Ульяну.