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Звезду «Папиных дочек» раскритиковали за откровенное фото 

Вечерняя Москва и ещё 2 3 часа назад
Звезду «Папиных дочек» раскритиковали за голое фото
Фото: Вечерняя Москва
Поклонники «Папиных дочкек» оценили новые фото актрисы, которая исполнила роль Жени в сериале, Дарьи Мельниковой.
Девушка опубликовала откровенные фото на своей странице в Instagram и в ответ столкнулась с волной критики в свой адрес.
@melnikovadsh

«Даш, это пропаганда! Пропаганда не носить одежду!»; «Тебе с длинными волосами больше идет»; «Девочка, похожая на мальчика…а стоит одеться — и вновь, роскошная дама!», — написали пользователи под фото Мельниковой.

Помимо критики были и положительные отзывы. Многие решили поддержать девушку комплиментами.

«Как же я завидую твоему мужу»; «Как всегда самая лучшая! Желаю вам здоровья, счастья, успехов и удачи во всём»; «Шикарное фото», — писали поклонники.

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Звёзды , Женское тело , Красивые девушки , Дарья Мельникова
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