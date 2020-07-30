Звезду «Папиных дочек» раскритиковали за голое фото

Поклонники «Папиных дочкек» оценили новые фото актрисы, которая исполнила роль Жени в сериале, Дарьи Мельниковой

Девушка опубликовала откровенные фото на своей странице в Instagram и в ответ столкнулась с волной критики в свой адрес.

@melnikovadsh

«Даш, это пропаганда! Пропаганда не носить одежду!»; «Тебе с длинными волосами больше идет»; «Девочка, похожая на мальчика…а стоит одеться — и вновь, роскошная дама!», — написали пользователи под фото Мельниковой.

Помимо критики были и положительные отзывы. Многие решили поддержать девушку комплиментами.