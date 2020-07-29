Журнал обидел принцессу Нидерландов и был обруган

Журналисты испанского издания Caras прозвали принцессу Нидерландов плюс-сайз в новом номере и были обруганы в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

На обложке журнала появились королева-консорт Нидерландов Максима и ее дочь Катарина-Амалия. 16-летняя принцесса попозировала рядом с матерью в голубом платье с оранжевым ремнем и босоножках в тон наряда.

«Старшая дочь Максимы носит звание "плюс-сайз" с гордостью», — гласит заголовок на первой странице издания.

В номере также была напечатана статья, в которой говорится, что Катарина-Амалия «сталкивается с критикой, но, несмотря на это, отстаивает свою фигуру настоящей женщины». Однако отмечается, что сама девушка не давала никаких комментариев журналистам испанского издания.

Читатели Caras подвергли работников журнала критике за то, что они применили термин «плюс-сайз» для описания комплекции подростка, назвав их действия «опасными», «постыдными» и «безрассудными». «Они вообще знают, какой вред они ей наносят? Хватит судить людей по их телосложению!» — написал один. «Сначала вы говорите, что девушка гордится своей фигурой, а потом критикуете ее. Вы отвратительны», — высказался второй. «Вы просто хамы! Извинитесь перед девушкой, какой стыд», — подчеркнул третий.

В мае королеву Максиму обругали в сети за то, что она появилась в общественном месте без защитной маски во время пандемии коронавируса. В таком виде супруга короля Виллема-Александра пообщалась с медицинскими работниками в больнице в рамках программы по оказанию поддержки пациентам с коронавирусом и их родственникам.