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Мария Голубкина поразила сходством с Андреем Мироновым 

WMJ.ru 2 часа назад
Голубкина поразила сходством с Андреем Мироновым
Фото: WMJ.ru
Актриса разместила в Instagram любительский коллаж, на котором ее изображение совмещено со снимком легендарного отчима.
Мария Голубкина удивила фанатов сходством со знаменитым родственником Андреем Мироновым. Фотоколлажем с двумя снимками актриса поделилась в Instagram. Слева в кадре размещена фотография самой Марии, а справа находится снимок культового актера.
@golubkina1973
Подписчики Марии поразились тому сходству, которое наблюдается в чертах лица Андрея Миронова и его приемной дочери. Напомним, Лариса Голубкина родила дочь в браке с режиссером Николаем Щербинским. Пара рассталась, когда малышке было всего полгода. Спустя три года Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова, который удочерил Машу и относился к ней как к родной дочери.
«Похожи! Тот самый случай, когда яблоко от яблоньки! И в творчестве, и по внешности», «Вижу, поразительно что-то, что напоминает вашего отца, эти внешность, энергия, харизма», «Маша, вы такая классная и очень похожи на вашего легендарного папу»,
— поддержали Марию фанаты.
Напомним, 46-летняя Мария была замужем один раз, за Николаем Фоменко. В 2008 супруги расстались после 14 лет совместной жизни. И только 2 года назад Голубкина призналась, что развод случился из-за ее измены.
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Звёзды , Мария Голубкина , Николай Фоменко , Андрей Миронов , Лариса Голубкина
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