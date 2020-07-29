Голубкина поразила сходством с Андреем Мироновым

Актриса разместила в Instagram любительский коллаж, на котором ее изображение совмещено со снимком легендарного отчима.

Мария Голубкина удивила фанатов сходством со знаменитым родственником Андреем Мироновым . Фотоколлажем с двумя снимками актриса поделилась в Instagram. Слева в кадре размещена фотография самой Марии, а справа находится снимок культового актера.

@golubkina1973

Подписчики Марии поразились тому сходству, которое наблюдается в чертах лица Андрея Миронова и его приемной дочери. Напомним, Лариса Голубкина родила дочь в браке с режиссером Николаем Щербинским. Пара рассталась, когда малышке было всего полгода. Спустя три года Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова, который удочерил Машу и относился к ней как к родной дочери.

«Похожи! Тот самый случай, когда яблоко от яблоньки! И в творчестве, и по внешности», «Вижу, поразительно что-то, что напоминает вашего отца, эти внешность, энергия, харизма», «Маша, вы такая классная и очень похожи на вашего легендарного папу»,

— поддержали Марию фанаты.