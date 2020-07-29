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Дочь Меладзе показала нового бойфренда 

WMJ.ru 2 часа назад
Дочь Меладзе показала нового бойфренда
Фото: WMJ.ru
Спустя год после развода Инга Меладзе наслаждается обществом нового кавалера Дениса Давыдова, с которым отдыхает в Сочи.
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга крайне неохотно публикует в соцсети детали личной жизни. Однако, она не могла не поделиться снимками с отдыха с новым бойфрендом. Сейчас пара проводит время в Сочи на отдыхе: влюбленные посещают рестораны, гуляют в горах и катаются на фуникулере. Инга активно делится новыми снимками в stories, среди которых можно найти и очень романтичные кадры.
Об избраннике Инги известно немногое. Денис Давыдов является сооснователем студии дизайна N3 Design. По слухам, он уже получил одобрение у звездного отца своей избранницы.
WMJ.RU
Напомним, в 2017 году Инга выла замуж за Нури Вергезе. На момент свадьбы они были знакомы уже 10 лет со времен учебы в Кембриджской школе. Масштабный праздник молодоженов растянулся на два дня — церемонии организовывали по русским и марокканским традициям.
Но уже спустя полтора года Меладзе заявила о разводе. Она призналась, что для нее это болезненная тема и отказалась давать подробные комментарии на тему столь быстрого окончания семейной жизни.
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Звёзды , Денис Давыдов , Инга Меладзе , Валерий Меладзе , WMJ.RU
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