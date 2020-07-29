Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Рите Оре с трудом держится бикини, зато видна широта души 

Harper’s Bazaar 14 часов назад
Рита Ора надела тесный бикини и порадовала фанатов
Фото: @ritaora
У Риты Оры есть любимый модный каприз: певица предпочитает носить бикини не по размеру. Рита упорно выбирает для своих пышных форм слишком маленький лиф: этот прием позволяет ей выгодно показать грудь и привлечь внимание фанатов в соцсетях.
@ritaora
На это раз Ора отправилась на морскую прогулку в двухцветном комплекте с сиреневым верхом и розовым низом, и ей даже пришлось придерживать бюстье во время фотосессии, чтобы кадры не получились излишне откровенными.
К слову, примеру Риты уже следуют другие звездные модницы: так, Кендалл Дженнер тоже часто отправляется на пляж в "сползающих" купальниках — такие кадры неизменно собирают тысячи лайков в "Инстаграме".
Видео дня. Что стало с самыми красивыми близняшками в мире
Harper’s Bazaar: последние новости
Дуа Липа показала фигуру мечты: фото в бикини из личного архива певицы Дуа Липа показала фигуру мечты: фото в бикини из личного архива певицы Звезды, уничтожившие свою карьеру неудачной пластикой Звезды, уничтожившие свою карьеру неудачной пластикой Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян за откровения в Твиттере Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян за откровения в Твиттере
Звёзды , Бикини , Кендалл Дженнер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель показала фото в просвечивающем грудь топе
Модель показала фото в просвечивающем грудь топе
Тело певицы в купальнике восхитило фанатов
Тело певицы в купальнике восхитило фанатов
Стринги из-под одежды — тренд для самых смелых
Стринги из-под одежды — тренд для самых смелых
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
02:12
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
Дом и сад
Как мгновенно убрать черные точки на носу
03:43
Как мгновенно убрать черные точки на носу
Красота
Определены главные опасности консервов
20:00
Определены главные опасности консервов
Еда Здоровье
Жанна Агузарова сразила фанатов изменениями
03:02
Жанна Агузарова сразила фанатов изменениями
Звёзды
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
11:03
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
Еда
Почему Мирей Матье отказалась от личной жизни
03:16
Почему Мирей Матье отказалась от личной жизни
Звёзды
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение