Рита Ора надела тесный бикини и порадовала фанатов

У Риты Оры есть любимый модный каприз: певица предпочитает носить бикини не по размеру. Рита упорно выбирает для своих пышных форм слишком маленький лиф: этот прием позволяет ей выгодно показать грудь и привлечь внимание фанатов в соцсетях.

@ritaora

На это раз Ора отправилась на морскую прогулку в двухцветном комплекте с сиреневым верхом и розовым низом, и ей даже пришлось придерживать бюстье во время фотосессии, чтобы кадры не получились излишне откровенными.