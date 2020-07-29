Рита Ора надела тесный бикини и порадовала фанатов

У Риты Оры есть любимый модный каприз: певица предпочитает носить бикини не по размеру. Рита упорно выбирает для своих пышных форм слишком маленький лиф: этот прием позволяет ей выгодно показать грудь и привлечь внимание фанатов в соцсетях.
@ritaora
На это раз Ора отправилась на морскую прогулку в двухцветном комплекте с сиреневым верхом и розовым низом, и ей даже пришлось придерживать бюстье во время фотосессии, чтобы кадры не получились излишне откровенными.
К слову, примеру Риты уже следуют другие звездные модницы: так, Кендалл Дженнер тоже часто отправляется на пляж в "сползающих" купальниках — такие кадры неизменно собирают тысячи лайков в "Инстаграме".