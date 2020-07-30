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Исхудавшая Гагарина в бикини испугала фанатов 

Киноафиша и ещё 5 50 минут назад
Исхудавшая Гагарина в бикини испугала фанатов
Фото: Киноафиша
Подписчики отметили, что по фото певицы уже можно изучать анатомию человека.
Полина Гагарина опубликовала в микроблоге очередное фото и снова произвела на многих поклонников не очень приятное впечатление своей чрезмерной худобой.
Певица решила устроить фотосессию на футбольном поле возле ворот с забитым в них мячом. При этом звезда надела голубое бикини и приняла эффектную позу модели.

«Хороший сегодня день, теплый! Пользуюсь моментом, а то говорят, скоро будет снова прохладно», — прокомментировала фото Гагарина.

@gagara1987
Поклонники стали забрасывать певицу сообщениями, в которых просили ее остановиться и больше не худеть, поскольку она выглядит как изможденный недоеданием подросток.

«Такая худоба ни к чему», «С похудением уже перебор. Всю анатомию по фото можно изучать», «Просто один скелет», «Ужас, анорексия, как больной подросток», «Вы уже слишком худая, вы такая красотка, а худоба болезненная какая-то», «Поль, моргни один раз, если тебя не кормят», «Вот только ножки и хорошие. А ребра уже видны и ничего не осталось от ее красивой груди. Поля, милая, надо поправиться немного для здоровья», — беспокоятся фанаты Гагариной.

Сегодня трудно поверить, но когда-то у Полины были проблемы с лишним весом. В 2007 году начинающая певица вышла замуж за актера Петра Кислова и родила сына Андрея. Она вспоминает, что во время беременности постоянно испытывала чувство голода и ела даже по ночам. В результате Гагарина при росте 164 см стала весить почти 88 кг.
Тогда девушка решительно взялась за себя: с помощью физических нагрузок и правильного питания она сначала сбросила 30 кг, а потом еще 10 кг. Как заметили поклонники Полины Гагариной, она, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом результате.
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Звёзды , Бикини , Петр Кислов , Полина Гагарина
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