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Певица Дуа Липа показала серию кадров в бикини из отпуска 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Певица Дуа Липа показала снимки в бикини из отпуска
Фото: @dualipa
Популярная британская певица и модель Дуа Липа показала серию пляжных фотографий из отпуска. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в среду, 29 июля.
На снимках 24-летняя исполнительница позирует на пляжах в бикини черного, красного и кислотно-зеленого цветов. Известно, что она проводила время на острове Сент-Люсия в компании брата супермоделей Беллы и Джиджи Хадид Анвара. В опубликованной серии также представлены пейзажи курорта и портреты Анвара Хадид.
@dualipa
Поклонники оценили пост певицы и оставили паре свои пожелания. «Потрясающая фигура! Отличной поездки!», «Ты лучшая, ждем твоих фотографий», «Надеюсь, вам понравится Сент-Люсия», «Молодые и прекрасные, успехов вам», — писали они.
Публикация Дуа Липы набрала более двух миллионов лайков.
Ранее в июле Дуа Липа поделилась фотографиями, на которых запечатлена в наряде на голое тело, и восхитила поклонников. Певица сняла себя на камеру смартфона в зеркале лифта. Она позирует в облегающем боди белого цвета, при этом ткань изделия просвечивает обнаженную грудь знаменитости.
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