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Айза Анохина призналась в сексе с девушкой 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Айза Анохина призналась в сексе с девушкой
Фото: Teleprogramma.pro
В своем микроблоге блогер и телеведущая Айза Анохина ответила на самые пикантные вопросы подписчиков. Откровения не заставили себя долго ждать. Звезда призналась, что вступала в интимную связь с женщиной.
Также Айза рассказала, что никогда не принимала противозачаточные таблетки и помнит свою первую любовь.
@aizalovesam
Спросили подписчики и про Олега Майами. На вопрос, любит ли блогер молодого человека, она ответила «Дааа». Хотя не так давно влюбленные расстались. 35-летняя Анохина тогда объявила, что они друг другу не подходят.
Напомним, в начале июня телеведущая запустила собственный проект на канале «Супер». В передаче она рассказывает о своей жизни. В рамках шоу был показан и процесс развода с бизнесменом Дмитрием Анохиным.
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Звёзды , Айза Анохина , Дмитрий Анохин
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