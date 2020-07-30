Айза Анохина призналась в сексе с девушкой 

В своем микроблоге блогер и телеведущая Айза Анохина ответила на самые пикантные вопросы подписчиков. Откровения не заставили себя долго ждать. Звезда призналась, что вступала в интимную связь с женщиной.

Также Айза рассказала, что никогда не принимала противозачаточные таблетки и помнит свою первую любовь.

@aizalovesam

Спросили подписчики и про Олега Майами. На вопрос, любит ли блогер молодого человека, она ответила «Дааа». Хотя не так давно влюбленные расстались. 35-летняя Анохина тогда объявила, что они друг другу не подходят.