Семенович рассказала о проблемах из-за большой груди

Анна Семенович прославилась не только благодаря своему таланту, но и выдающейся внешности. Певица всегда была обладательницей большой груди, а общественность долгие годы спорила, увеличивала ли Семенович грудь или нет.

Как стало известно, Анна действительно ложилась под нож хирурга, только вот грудь она не увеличивала, а уменьшала. Врачи поставили Анне диагноз гигантомастия — гормональное нарушение, из-за которого молочные железы разрастаются до огромных размеров уже во взрослом возрасте.

Семенович призналась, что не жалеет о том, что публично рассказала о своей болезни. По ее словам, многие женщины страдают от такой же проблемы и часто пишут Анне и просят совета.

«Мне приходит огромное количество сообщений от женщин с такой же проблемой. Я узнала, что женщин, у которых избыточно большая грудь, очень много. И некоторые стесняются своей груди, не знают, что делать. Мой пример, как мне кажется, показал им, что можно не стесняться, не бояться. А если есть показания уменьшить грудь, то надо идти и делать эту процедуру. А еще я старалась донести, что надо относиться к себе с самоиронией — психологическое состояние тоже очень важно», — рассказала Анна в интервью «Телепрограмме».

По словам Анны, ее случай — еще не самый критичный. Несмотря на то, что большой размер груди доставлял ей массу неудобств (неудобно спать на животе, постоянные боли в спине, невозможно найти подходяющие белье и одежду и нельзя заниматься активным спортом), звезду всегда спасал рост. Гораздо сложнее приходится тем, у кого и рост маленький, и грудь большая.

«Часто женщины рассказывают о сложностях — например, сами весят 50-60 килограммов, а грудь огромная. У кого-то маленький рост, большая грудь. Проблем много. Мне повезло, у меня рост средний — метр семьдесят. Конечно, я всегда рекомендую: если есть показания, то не надо бояться уменьшить грудь».

Год назад Анна Семенович сделала операцию по уменьшению груди с 9 размера до 6.