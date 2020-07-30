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Агата Муцениеце узнала, где и когда встретит новую любовь 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Муцениеце узнала, когда встретит новую любовь
Фото: @agataagata
После расставания с мужем Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце еще не нашла новую любовь. Артистка решила узнать, где и когда это произойдет, и воспользовалась приложением в инстаграме. Одним ответом она не ограничилась, вопросы задавала аж четыре раза. В первом варианте было предсказано, что любовь случится в новом году. Он будет военным, а встреча произойдет в техникуме. Второе предсказание гласило, что в декабре за границей она познакомится с хоккеистом. «Вы знаете, эти гадания очень затягивают», — сказала Агата, после чего еще дважды воспользовалась игрой.
В последнем ответе ей было предсказано, что 25 декабря в Турции состоится знакомство с красавчиком.
Напомним, в июне Агата Муцениеце официально развелась с Павлом Прилучным. Союз продержался девять лет. В браке у актеров родились двое детей — Тимофей и Мия. О расставании пара заявила еще в феврале этого года.
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Звёзды , Агата Муцениеце
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