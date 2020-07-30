Самая красивая женщина снялась обнаженной

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид , которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel . Снимки появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах манекенщица позирует полностью обнаженной, прикрывая оголенное тело зонтом с логотипом люксового бренда. Ее также сфотографировали топлес в бежевых трусах в клетку с цепью: на фото она прикрывает грудь руками. При этом Хадид запечатлена в кепке и голубых коротких перчатках марки.

@bellahadid

Автором съемки выступил дуэт фотографов Luigi and Iango, снимки которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue. Визажистом стал Георги Сандев (Georgi Sandev).

Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим 480 тысяч лайков. «Какие шикарные фотографии», «Восхитительная», «Настоящая богиня», «Мы самые счастливые люди, посмотрите на эту красоту», «Белла, я обожаю тебя, ты прекрасна», — высказывались поклонники.

В июле Белла Хадид поработала дрелью на камеру в откровенном наряде. В ролике она показывает процесс создания самодельных качелей. Хадид сидит на земле и делает отверстие для каната в доске с помощью дрели в кроп-топе бренда 24 Hour Laundry и черных шортах.