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Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной для люксового бренда 

Lenta.ru 3 часа назад
Самая красивая женщина снялась обнаженной
Фото: @bellahadid
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel. Снимки появились на ее странице в Instagram.
На размещенных кадрах манекенщица позирует полностью обнаженной, прикрывая оголенное тело зонтом с логотипом люксового бренда. Ее также сфотографировали топлес в бежевых трусах в клетку с цепью: на фото она прикрывает грудь руками. При этом Хадид запечатлена в кепке и голубых коротких перчатках марки.
@bellahadid
Автором съемки выступил дуэт фотографов Luigi and Iango, снимки которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue. Визажистом стал Георги Сандев (Georgi Sandev).
Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим 480 тысяч лайков. «Какие шикарные фотографии», «Восхитительная», «Настоящая богиня», «Мы самые счастливые люди, посмотрите на эту красоту», «Белла, я обожаю тебя, ты прекрасна», — высказывались поклонники.
В июле Белла Хадид поработала дрелью на камеру в откровенном наряде. В ролике она показывает процесс создания самодельных качелей. Хадид сидит на земле и делает отверстие для каната в доске с помощью дрели в кроп-топе бренда 24 Hour Laundry и черных шортах.
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Звёзды , Белла Хадид , Chanel
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