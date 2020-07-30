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Водонаева рассказала о пережитом сексуальном насилии 

Letidor.ru 2 часа назад
Водонаева рассказала о пережитом сексуальном насилии
Фото: Letidor.ru
В возрасте 14 лет звезду изнасиловали.
Известный блогер, знаменитая мама, звезда «Дома-2» Алена Водонаева решилась рассказать о том, что случилось с ней в возрасте 14 лет. Женщина поведала о пережитом в детстве сексуальном насилии.
В моем детстве была неприятная история. Мне было 14 лет, я стояла на остановке, ждала автобус, ко мне подошел мужчина. Выглядел приятно, был стройный, в костюме, хорошо говорил, был воспитанный. Он предложил меня подвезти, и я согласилась.
Мужчина привез девушку к себе домой и изнасиловал. По словам Алены Водонаевой, она решила вести себя тихо и на все соглашаться, поскольку боялась, что незнакомец ее может убить и расчленить.
Позже Алена Водонаева сообщила, что получила множество откликов на свою историю: «Тысячи сообщений в директ, в которых благодарят меня за интервью и рассказывают про свои случаи. 5 лет, 10 лет, 17 лет… Я просто в шоке. Весь сегодняшний день у меня не выходит ком из горла. Вы можете себе представить, сколько детей страдает от этого? Сколько детских психологических травм, которые потом приходится залечивать годами».
Звезда сообщила, что по статистике ВОЗ одна из 5 женщин и один из 13 мужчин сообщают, что в детстве они подверглись сексуальному насилию. «Это примерно около 4-5 человек из обычного школьного класса. И это мы с вами еще не берем тех, кто об этом не сообщил, и домашнее насилие. Эти цифры наводят на меня ужас, настоящий ужас».
Я просто хочу попросить вас. Воспользуйтесь этой информацией во благо. Это касается ваших детей или ваших будущих детей. Просто будьте внимательны, всегда.
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Звёзды , Алена Водонаева , ВОЗ
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