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Каменских засветила «ложбинку греха» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Каменских засветила «ложбинку греха»
Фото: Teleprogramma.pro
Настя Каменских выбрала для отдыха этим летом солнечную Турцию. На пляжах Кемера певица сделала уже не один удачный фотокадр. Похоже, что с собой она взяла с десяток купальников, продемонстрировав в личном блоге по меньшей мере пять из них.
Трендовый полосатый на завязках, пара леопардовых, черные мини-бикини, спортивный…. В общем, глаза разбегаются и задерживаются на шикарной фигуре артистки одновременно. Многие поклонники Насти заметили, что она сильно похудела в последнее время. Кто-то нашел это особенно симпатичным, а кто-то загрустил по прежней пышке. В любом случае, харизма и потрясающая энергия девушки никуда не пропала.
К удивлению некоторых фолловеров, привыкших лицезреть звезду в максимально открытых пляжных нарядах, жена Потапа предстала на последнем фото в социальных сетях в закрытом белом купальнике. Однако Настя была бы не Настей, если бы не привнесла в наряд каплю пикантности.
На сей раз она интригующе ослабила шнуровку в области декольте, которую французы красиво называют «ложбинкой греха». В одной из программ «Модного приговора» Александр Васильев рассказывал, что для мужчин нет ничего привлекательнее, чем вырез в этой зоне.
@kamenskux
Кстати, судя по отзывам фолловеров в Сети, этот купальник действительно привлек не меньше внимания, чем бикини.

«Сексуально, но не вульгарно», «Бомбическая девочка», «Самая красивая», «Ах, какой купальник потрясающий», «Настенька, просто божественна», — отреагировали пользователи Сети.

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Женский форум
Звёзды , Настя Каменских , Александр Васильев
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