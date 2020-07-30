Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кузьмин бросил Пугачеву ради модели-иностранки 

Стелла Шмель 1 час назад
Брат певца Владимира Кузьмина Александр рассказал, на какой ноте расстались в прошлом артист и Алла Пугачева.
Как сообщил родственник, союз Кузьмина и Пугачевой продлился недолго. А все из-за того, что на горизонте появилась новая девушка — иностранная модель Келли Керзон.
Пара недолго прожила в России, Келли хотела вернуться к себе в США, поэтому Кузьмин последовал за новой женой. Едва заключив брачный контракт, модель бросила артиста, отобрав весомую часть денег и другого имущества.
Как утверждает сам Кузьмин, который недавно стал гостем программы "Судьба человека", причиной расставания с Пугачевой стали в том числе и ее амбиции. Алла Борисовна хотела, чтобы Кузьмин стал королем поп-эстрады, в то время как сам артист видел себя несколько в другом свете.

"Она утверждала, что я должен быть королем поп-музыки. Ну, каким потом Филипп Киркоров стал. А я не хотел этого, я не тяну эту роль! Я хотел заниматься только рок-музыкой",

— рассказал Кузьмин.
Ранее "Рамблер" писал, что Седокова рассказала, как увела мужа из семьи.
Женский форум
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Владимир Кузьмин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему мужчины готовят лучше женщин
Почему мужчины готовят лучше женщин
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
«Не просыхал»: соседи Ефремова высказались
«Не просыхал»: соседи Ефремова высказались
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
02:12
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
Дом и сад
Как мгновенно убрать черные точки на носу
03:43
Как мгновенно убрать черные точки на носу
Красота
Определены главные опасности консервов
20:00
Определены главные опасности консервов
Еда Здоровье
Жанна Агузарова сразила фанатов изменениями
03:02
Жанна Агузарова сразила фанатов изменениями
Звёзды
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
11:03
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
Еда
Почему Мирей Матье отказалась от личной жизни
03:16
Почему Мирей Матье отказалась от личной жизни
Звёзды
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение