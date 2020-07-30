Как сообщил родственник, союз Кузьмина и Пугачевой продлился недолго. А все из-за того, что на горизонте появилась новая девушка — иностранная модель Келли Керзон.

Пара недолго прожила в России, Келли хотела вернуться к себе в США, поэтому Кузьмин последовал за новой женой. Едва заключив брачный контракт, модель бросила артиста, отобрав весомую часть денег и другого имущества.

Как утверждает сам Кузьмин, который недавно стал гостем программы "Судьба человека", причиной расставания с Пугачевой стали в том числе и ее амбиции. Алла Борисовна хотела, чтобы Кузьмин стал королем поп-эстрады, в то время как сам артист видел себя несколько в другом свете.

"Она утверждала, что я должен быть королем поп-музыки. Ну, каким потом Филипп Киркоров стал. А я не хотел этого, я не тяну эту роль! Я хотел заниматься только рок-музыкой",

— рассказал Кузьмин.