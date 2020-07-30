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Валерия ответила на слухи о гомосексуальности сына 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Валерия ответила на слухи о гомосексуальности сына
Фото: Lenta.ru
Российская певица Валерия в эфире передачи «Алена, блин!» отреагировала на слухи о гомосексуальности ее сына Арсения Шульгина. Запись шоу опубликована на YouTube-канале Super.
Артистка заявила, что ее смешат подобные домыслы, ведь ее сын в 16 лет ушел из дома, чтобы жить с девушкой.

«Он хотел самостоятельной жизни, самостоятельно хотел зарабатывать и самостоятельно жить», — пояснила исполнительница.

По ее словам, Арсений «хохочет как безумный», когда читает в СМИ о том, что он гей.
Также Валерию удивили слова ведущей Алены Жигаловой, которая назвала продюсера Иосифа Пригожина гомофобом. Певица призналась, что у нее с мужем много хороших друзей нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом она подчеркнула, что выступает против пропаганды однополых отношений среди детей.
В конце 2019 года сообщалось, что Арсений Шульгин попал в три аварии за одну неделю. Когда молодой человек возвращался из больницы после ДТП вблизи Санкт-Петербурга, автомобиль, в котором он ехал, врезался в автобус. 15 декабря он выложил видео с места очередного ДТП, подписав ролик словами: «Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то».
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Звёзды , Арсений Шульгин , Иосиф Пригожин , Валерия
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