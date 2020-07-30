СМИ сообщили о беременности возлюбленной Шепелева 

После смерти известной певицы Жанны Фриске , которая состояла в отношениях с ведущим, он долгое время в одиночестве воспитывал их совместного ребенка Платона. Недавно в Сети стали появляться сведения о романе Шепелева с Тулуповой.

Артиста вместе с гражданской женой заметили в клиническом госпитале "Лапино", который в СМИ окрестили "звездным роддомом". Предположительно пара готовится к появлению совместного ребенка. Сейчас Шепелев с Тулуповой воспитывают двух детей — Платона, сына покойной Фриске, и дочку дизайнера от первого брака.