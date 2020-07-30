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СМИ сообщили о беременности возлюбленной Шепелева 

Слово и Дело и ещё 2 1 час назад
СМИ сообщили о беременности возлюбленной Шепелева
Фото: Слово и Дело
"Звездный роддом" посетил известный телеведущий Дмитрий Шепелев со своей новой возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой. Информацию об этом сообщает Telegram-канал Peopletalk.
После смерти известной певицы Жанны Фриске, которая состояла в отношениях с ведущим, он долгое время в одиночестве воспитывал их совместного ребенка Платона. Недавно в Сети стали появляться сведения о романе Шепелева с Тулуповой.
Артиста вместе с гражданской женой заметили в клиническом госпитале "Лапино", который в СМИ окрестили "звездным роддомом". Предположительно пара готовится к появлению совместного ребенка. Сейчас Шепелев с Тулуповой воспитывают двух детей — Платона, сына покойной Фриске, и дочку дизайнера от первого брака.
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Звёзды , Дети , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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