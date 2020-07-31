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Душу нараспашку: бывшая жена Кержакова рассказала об избиениях и изменах мужа 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Экс-жена Кержакова рассказала об избиениях и изменах
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая жена экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова, дочь погибшего сенатора Вадима Тюльпанова Милана, в скором времени выпустит автобиографическую книгу «Убей в себе жертву». В ней автор делится своими переживаниями, любовными романами с именитыми спортсменами, а также на своем примере показывает, насколько несчастна может быть молодая девушка в отношениях с мужчинами, которым отдала свое сердце.
В Сеть попали выписки из некоторых глав книги. В частности, Милана вспоминает о тяжелых отношениях с участником Олимпийских игр 2014-го года в Сочи Владиславом Новиковым. Говорит, что возлюбленный регулярно критиковал ее по малейшему поводу: за макияж, одежду, прическу. Однажды девушка даже застала возлюбленного в постели с любовницей.

«Милан, слушай, ну ситуация уже случилась, я же не могу девушку прямо сейчас выгнать. Ты переночуй в соседнем доме»,

— вспоминает Тюльпанова реакцию бывшего бойфренда. Но настоящей жертвой писательница, по ее воспоминаниям, почувствовала себя рядом с футболистом Александром Кержаковым. Тюльпанова говорит, что на совместной поездке в Швейцарию, она случайно заглянула в телефон футболиста. Девушка увидела недвусмысленную переписку мужа с другими женщинами. А когда попробовала закатить истерику, муж жестоко избил ее, душил подушкой и угрожал.

«Итогом нашей жизни в Швейцарии для меня стали многочисленные ушибы, трещина в ребре и психологическая травма», — говорит писательница.

Она готова была подать на развод, но Кержаков вымолил прощение. А еще через некоторое время Милана забеременела. Говорит, что футболист не сильно радовался, но особо и не сокрушался. Ведь у него уже были дети от двух предыдущих браков.
Но ссоры в семье не прекращались. Кержаков часто оскорблял жену и оставлял одну во время беременности. Очень странно он себя повел и во время похорон отца Миланы, бывшего сенатора Вадима Тюльпанова. Девушка говорит, что во время траурной церемонии бывший футболист «Зенита» повел себя очень неожиданно. Кержаков заявил, что хоть он и считает погибшего великим человеком, лично для зятя, он так ничего и не сделал, пишет Starhit.
Книга откровений Миланы Тюльпановой должна выйти в ближайшее время. Точной даты не сообщает пока даже автор.
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Звёзды , Измена , Муж и жена , Бывшая жена , Вадим Тюльпанов , Милана Тюльпанова , Александр Кержаков , Владислав Новиков , Зенит , StarHit
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