Айза Анохина призналась в сексе с девушкой

Айза Анохина призналась, что вступала в интимную связь с женщиной. Об этом звезда сообщила подписчикам в своем микроблоге.
В социальной сети Instagram Айза также рассказала, что никогда не принимала противозачаточные таблетки и помнит свою первую любовь.
Подписчиков звезды также интересовали отношения Анохиной с артистом Олегом Майами. В начале июля стало известно, что влюбленные расстались. Разрыв отношений Айза объяснила, что они друг другу не подходят. Однако на вопрос подписчиков, любит ли она Олега Маймами, звезда ответила «Дааа».
В начале июня телеведущая запустила собственный проект на телеканале «Супер». В передаче она рассказывает о своей жизни.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Анохина рассказала о конфликте с Барановской.