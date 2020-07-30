Айза Анохина призналась в сексе с девушкой

Айза Анохина призналась, что вступала в интимную связь с женщиной. Об этом звезда сообщила подписчикам в своем микроблоге.

В социальной сети Instagram Айза также рассказала, что никогда не принимала противозачаточные таблетки и помнит свою первую любовь.

Подписчиков звезды также интересовали отношения Анохиной с артистом Олегом Майами. В начале июля стало известно, что влюбленные расстались. Разрыв отношений Айза объяснила, что они друг другу не подходят. Однако на вопрос подписчиков, любит ли она Олега Маймами, звезда ответила «Дааа».

В начале июня телеведущая запустила собственный проект на телеканале «Супер». В передаче она рассказывает о своей жизни.