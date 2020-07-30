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Дочь Анастасии Заворотнюк сравнили со звездной мамой 

Passion.ru 3 часа назад
Дочь Анастасии Заворотнюк сравнили со звездной мамой
Фото: Passion.ru
23-летняя Анна Заворотнюк показала новый кадр стильной фотосессии, где примерила образ рокерши.
24-летняя Анна Заворотнюк порадовала подписчиков новой черно-белой фотографией. Для съемок дочь борющейся с опухолью мозга Анастасии Заворотнюк примерила дерзкий образ: надела шелковый топ, куртку-косуху и цепь на шею, стилисты сделали ей гладкую укладку.
Поклонники семьи Заворотнюк живо среагировали на красоту Анны и сравнили ее с матерью.

«Копия Насти», «Восторг», «Вы просто красавица. Спасибо за ваш блог, за наполненные смыслом посты и просто любовь», «Вылитая Анастасия», «Как вы похожи с мамой, обожаю ее, а в вас вижу ее», «Какая же ты красавица, Анечка, хорошего дня тебе и твоей семье», «Вы очень похожи на маму», «Анют, образ крутющий! Единственное — взгляд ваш совсем не под rockstar baby», «Секси», «Красивая», — написали дочери актрисы в комментариях.

@anna_zavorotnyuk
Анна Зворотнюк не только радует подписчиков своей красотой, но и рассказывает о состоянии здоровья матери, правда, не вдаваясь в подробности. Так, в одной из публикаций, Анна выразила уверенность в том, что у Анастасии и ее семьи хватит сил, чтобы победить болезнь.
Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. Позже озвучили и ее диагноз: звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с опухолью мозга. Родственники огородили артистку от посторонних глаз — на публике Заворотнюк не появлялась уже полтора года.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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