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Собчак нашла объяснение ненависти людей к ней 

Lenta.ru 1 час назад
«Людям просто приятно написать: „Собчак — лошадь“»
Фото: Lenta.ru
Телеведущая Ксения Собчак в интервью журналисту Алексею Пивоварову заявила, что понимает причины негативного к ней отношения у многих людей. В опубликованном на YouTube видео она нашла объяснение отрицательным чувствам, в том числе ненависти, из-за ее деятельности.

«Я делаю контент про то, что мне интересно. А то, что у людей я не кладусь на какую-то полочку. Я всегда говорю, что это проблемы людей, а не меня», — отметила ведущая.

По мнению Собчак, людей бесит ее активность и амбициозность, что она появляется во множестве проектов в разных сферах.
Она признала, что часто встречает негатив про себя в комментариях.

«Много комментариев, не имеющих отношение к сути видео. Людям просто приятно написать: "Собчак — лошадь", "Собчак — сука", "Ненавидим, сожгите ее"», — добавила ведущая.

Журналистка пояснила, что это реальность, которую она принимает.

«Я не человек, созданный для любви ко мне. Меня в целом не очень любят. Собчак раздражает, не нравится», — добавила она

. Собчак сравнила положительное отношение к некоторым людям с тем, как в школе есть любимчики, которых все любят. При этом ведущая считает, что негатив не связан с ее заработками.
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Звёзды , Ксения Собчак , Алексей Пивоваров
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