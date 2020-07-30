Водонаева рассказала о пережитом насилии

Алена Водонаева решила поведать о пережитом в детстве насилии. Об этом телеведущая рассказала в документальном фильме сервису Premier.

«В моем детстве была неприятная история. Мне было 14 лет, я стояла на остановке, ждала автобус, ко мне подошел мужчина. Выглядел приятно, был стройный, в костюме, хорошо говорил, был воспитанный. Он предложил меня подвести, и я согласилась».

По словам телеведущей, она решила вести себя тихо и на все соглашаться, поскольку боялась, что незнакомец мог ее убить. Водонаева сообщила, что получила множество откликов на свою историю. В фильме звезда также рассказала о том, что она больше не может иметь детей, поскольку ей удалили трубу после очередной внематочной беременности.

Звезда попросила своих подписчиков воспользоваться этой информацией о насилии во благо: