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Водонаева рассказала о пережитом насилии и бесплодии 

Анастасия Иванова 1 час назад
Водонаева рассказала о пережитом насилии
Фото: @alenavodonaeva
Алена Водонаева решила поведать о пережитом в детстве насилии. Об этом телеведущая рассказала в документальном фильме сервису Premier.

«В моем детстве была неприятная история. Мне было 14 лет, я стояла на остановке, ждала автобус, ко мне подошел мужчина. Выглядел приятно, был стройный, в костюме, хорошо говорил, был воспитанный. Он предложил меня подвести, и я согласилась».

По словам телеведущей, она решила вести себя тихо и на все соглашаться, поскольку боялась, что незнакомец мог ее убить. Водонаева сообщила, что получила множество откликов на свою историю. В фильме звезда также рассказала о том, что она больше не может иметь детей, поскольку ей удалили трубу после очередной внематочной беременности.
Звезда попросила своих подписчиков воспользоваться этой информацией о насилии во благо:

«Это касается ваших детей или ваших будущих детей. просто будьте внимательны всегда».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Водонаева пожаловалась на мэра российского курорта.
Женский форум 2
Звёзды , Алена Водонаева
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