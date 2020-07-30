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Дочь Анастасии Заворотнюк сравнили со звездной мамой 

Анастасия Иванова 26 минут назад
Дочь Анастасии Заворотнюк сравнили с мамой
Фото: @anna_zavorotnyuk
24-летняя Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, показала своим подписчикам в Instagram кадр из новой фотосессии, где примерила образ рокерши.
Для съемки девушка надела шелковый топ, куртку-косуху и цепь на шею. Подписчики моментально отреагировали на фотографию и сравнили Анну с матерью.
@anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы не только радует поклонников своей красотой, но и делится подробностями о состоянии здоровья Анастасии Завортнюк.
О болезни актрисы стало известно в 2019 году. Анна уверена, что у ее семьи хватит сил, чтобы победить болезнь.
Ранее «Рамблер» писал о том, что дочь Заворотнюк съезжает из дома.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк
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