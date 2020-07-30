Дочь Анастасии Заворотнюк сравнили с мамой

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24-летняя Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк , показала своим подписчикам в Instagram кадр из новой фотосессии, где примерила образ рокерши.

Для съемки девушка надела шелковый топ, куртку-косуху и цепь на шею. Подписчики моментально отреагировали на фотографию и сравнили Анну с матерью.

@anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы не только радует поклонников своей красотой, но и делится подробностями о состоянии здоровья Анастасии Завортнюк.

О болезни актрисы стало известно в 2019 году. Анна уверена, что у ее семьи хватит сил, чтобы победить болезнь.