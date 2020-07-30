Звездные дочки, которые поссорились с отцами

Чужая душа — потемки, что уж говорить о чужой семье. Несмотря на то, что многие звезды предпочитают сохранять в тайне семейные неурядицы, некоторым знаменитостям не удается удержать конфликты внутри семьи.

На днях Томас Маркл, отец бывшей герцогини Сассекской, Меган, высказал свое недовольство дочерью перед миллионной публикой. Томас заявил, что он очень любит свою дочь, но не гордится тем, кем она стала.

Меган часто вела себя резко по отношению к отцу и долгое время не присылала новоиспеченному дедушке даже фотографий своего сына Арчи.

Тогда Томас обратился к СМИ и таким образом попытался привлечь ее внимание. Но Меган продолжает игнорировать отца и всегда отрицает все его заявления.

Некоторые поклонники Меган считают, что у Томаса есть какие-то расстройства, но все-таки большая часть аудитории думает, что такое поведение можно объяснить: отец очень переживает за родную дочь.

Российская популярная модель Алеся Кафельникова , дочка знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова , не скрывает, что у них с отцом довольно натянутые отношения. Хоть Евгений и дал дочке все, о чем только можно мечтать: образование, деньги, именитую фамилию, Алеся остается недовольной.

Модель утверждает, что отец бывал с ней груб в общении и это повлияло на ее поведение. Впрочем, в одном из недавних роликов Алеся заявила, что любит всех своих родственников. А когда дошла очередь до отца, девушка расплакалась и раскаялась:

«Столько нервов я папе потрепала, он уже седой. Не хочу, чтобы так было».

Впрочем, поклонники считают, что это раскаяние не стоит воспринимать всерьез: когда будет очередной конфликт, Алеся снова может рассказать об этом подписчикам.

Поклонники считают, что Алеся успокоилась в большей степени потому, что начала самостоятельно зарабатывать неплохие деньги в модельном бизнесе. Может Алеся Кафельникова станет настолько популярной, что все неурядицы будет вспоминать как юношеское бунтарство.

Кто не знает Бритни Спирс ! Правда, в последние несколько лет она почти пропала из медиапространства. В 2008 году у Бритни был сильный кризис, и ее отцу пришлось оформить опеку над собственной взрослой дочкой. Таким образом, отец продолжал решать, с кем будет общаться его дочь, как распоряжаться ее финансами и заработками и с кем она будет встречаться.

Поклонники считают, что Бритни нужно вызволять из этого ада, ведь ей уже 38 лет, а ее жизнь по-прежнему контролирует отец.

Дело дошло даже до того, что папа Бритни запрещает ей беременеть и рожать от нынешнего бойфренда.

Бритни старается сглаживать углы и не касаться в общении с подписчиками и прессой этой деликатной темы. Но фолловеры уверены, что певица употребляет сильные медикаменты, которые помогают поддерживать ее эмоциональное равновесие, поэтому она до конца не понимает, что происходит.

Впрочем, поклонники пытались выиграть дело в суде против ее отца, чтобы наконец освободить любимицу от опеки. Но задумка провалилась: бывшая поп-звезда останется под опекой до тех пор, пока не сможет позаботиться сама о себе.