СМИ сообщили о беременности возлюбленной Шепелева 

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В СМИ обсуждают возможную беременность новой возлюбленной Дмитрия Шепелева . Об этом сообщает Telegram-канал Peopletalk.

После смерти певицы Жанны Фриске , которая состояла в отношениях с Шепелевым, ведущий в одиночестве воспитывал их совместного ребенка Платона. И несколько месяцев назад в Сети стала появляться информация о том, что Дмитрий состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой

Недавно ведущего вместе с возлюбленной заметили в клиническом госпитале «Лапино», который в СМИ называют «звездным роддомом».

У Екатерины Тулуповой также есть ребенок — дочь от первого брака.