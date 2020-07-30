СМИ сообщили о беременности возлюбленной Шепелева 

В СМИ обсуждают возможную беременность новой возлюбленной Дмитрия Шепелева. Об этом сообщает Telegram-канал Peopletalk.
После смерти певицы Жанны Фриске, которая состояла в отношениях с Шепелевым, ведущий в одиночестве воспитывал их совместного ребенка Платона. И несколько месяцев назад в Сети стала появляться информация о том, что Дмитрий состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой.
Недавно ведущего вместе с возлюбленной заметили в клиническом госпитале «Лапино», который в СМИ называют «звездным роддомом».
У Екатерины Тулуповой также есть ребенок — дочь от первого брака.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Шепелев стал ведущим нового шоу на ТНТ.