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СМИ сообщили о беременности возлюбленной Шепелева 

Анастасия Иванова 4 часа назад
СМИ сообщили о беременности возлюбленной Шепелева
Фото: @dmitryshepelev
В СМИ обсуждают возможную беременность новой возлюбленной Дмитрия Шепелева. Об этом сообщает Telegram-канал Peopletalk.
После смерти певицы Жанны Фриске, которая состояла в отношениях с Шепелевым, ведущий в одиночестве воспитывал их совместного ребенка Платона. И несколько месяцев назад в Сети стала появляться информация о том, что Дмитрий состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой.
Недавно ведущего вместе с возлюбленной заметили в клиническом госпитале «Лапино», который в СМИ называют «звездным роддомом».
У Екатерины Тулуповой также есть ребенок — дочь от первого брака.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Шепелев стал ведущим нового шоу на ТНТ.
Звёзды , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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