Сын Рудковской и Плющенко пойдет в обычную школу

Яна Рудковская рассказала подписчикам, как волнуется перед собеседованием на зачисление мальчика в первый класс.

7-летний Саша Плющенко, более известный под своим ником в Instagram Гном Гномыч, готовится стать первоклассником. О прохождении собеседования на зачисление в школу подписчикам сообщила его мама Яна Рудковская. На важное мероприятие продюсер отправилась в полной боевой готовности — на дорогом Porsche и взяв с собой питомца Фифу.

В комментариях под записью Рудковской оживились хейтеры предположившие, что с доходами Яны и ее супруг Евгения Плющенко точно не стоит беспокоиться о зачислении в учебное заведение. Но как выяснилось на частное образование для Саши пара не рассчитывает.

Наш сын идет в обычную государственную школу в Московской области. Он такой же мальчик, как и все, и будет также учиться, как и все дети,

— ответила Рудковская на вопросы фолловеров.

Любопытно, что еще недавно Яна придерживалась другой точки зрения. Она считала, что Саше полезно будет просто числиться в школе, а заниматься с репетиторами дома. Так он сможет успевать посещать спортивные тренировки, график которых у мальчика очень плотный.