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Гном Гномыч — первоклассник: Саша Плющенко пойдет в обычную подмосковную школу 

WMJ.ru 2 часа назад
Сын Рудковской и Плющенко пойдет в обычную школу
Фото: WMJ.ru
Яна Рудковская рассказала подписчикам, как волнуется перед собеседованием на зачисление мальчика в первый класс.
7-летний Саша Плющенко, более известный под своим ником в Instagram Гном Гномыч, готовится стать первоклассником. О прохождении собеседования на зачисление в школу подписчикам сообщила его мама Яна Рудковская. На важное мероприятие продюсер отправилась в полной боевой готовности — на дорогом Porsche и взяв с собой питомца Фифу.
В комментариях под записью Рудковской оживились хейтеры предположившие, что с доходами Яны и ее супруг Евгения Плющенко точно не стоит беспокоиться о зачислении в учебное заведение. Но как выяснилось на частное образование для Саши пара не рассчитывает.

Наш сын идет в обычную государственную школу в Московской области. Он такой же мальчик, как и все, и будет также учиться, как и все дети,

— ответила Рудковская на вопросы фолловеров.
Любопытно, что еще недавно Яна придерживалась другой точки зрения. Она считала, что Саше полезно будет просто числиться в школе, а заниматься с репетиторами дома. Так он сможет успевать посещать спортивные тренировки, график которых у мальчика очень плотный.
В комментариях к записи Рудковской также отметилась и Алена Водонаева. «Удачи, Яна. Самое главное — хороший первый учитель. Пусть вам повезёт с ним», — написала телеведущая. Видимо, у ее сына Богдана наладить контакт с преподавателями не получилось: в прошлом августе Алена перевела 8-летнего мальчика на домашнее обучение, оставшись недовольна системой образования.
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Звёзды , Яна Рудковская , Алена Водонаева
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