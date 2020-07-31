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«Я прошу вас продолжать надевать чертовы маски»: звезда сериала «Во все тяжкие» переболел коронавирусом 

Teleprogramma.pro и ещё 10 1 час назад
«Я прошу вас продолжать надевать чертовы маски»
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон переболел коронавирусом и остался совсем не в восторге от новой заразы. В своем личном аккаунте в Instagram актер поделился своими переживаниями и впечатлениями от болезни. Как оказалось, даже строгое соблюдение всех мер безопасности не гарантировало Крэнстону полной защиты. Также актер отметил, что считает себя счастливчиком, ведь у него все прошло без серьезных осложнений, лишь повышенная температура и головная боль напоминали о CoViD-19, ну и разумеется, потеря вкуса и обоняния.

«Я прошу вас продолжать надевать чёртовы маски, мыть руки и соблюдать дистанцию» — заявил Брайан в видеоролике.

Также актер продолжает помогать в борьбе с вирусом, он сдает плазму, которую потом используют для помощи заболевшим. По словам знаменитости, вся процедура занимает не более часа, а сам он за это время успел посмотреть фильм «Лицо в толпе» режиссёра Элиа Казана.
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Звёзды , Элиа Казан , Брайан Крэнстон
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