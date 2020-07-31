«Я прошу вас продолжать надевать чертовы маски»

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон переболел коронавирусом и остался совсем не в восторге от новой заразы. В своем личном аккаунте в Instagram актер поделился своими переживаниями и впечатлениями от болезни. Как оказалось, даже строгое соблюдение всех мер безопасности не гарантировало Крэнстону полной защиты. Также актер отметил, что считает себя счастливчиком, ведь у него все прошло без серьезных осложнений, лишь повышенная температура и головная боль напоминали о CoViD-19, ну и разумеется, потеря вкуса и обоняния.
«Я прошу вас продолжать надевать чёртовы маски, мыть руки и соблюдать дистанцию» — заявил Брайан в видеоролике.
Также актер продолжает помогать в борьбе с вирусом, он сдает плазму, которую потом используют для помощи заболевшим. По словам знаменитости, вся процедура занимает не более часа, а сам он за это время успел посмотреть фильм «Лицо в толпе» режиссёра Элиа Казана.