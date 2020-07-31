Экс-жена Кержакова рассказала об избиениях и изменах

Бывшая жена экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова Милана Тюльпанова призналась, что муж избивал ее и изменял ей с другими девушками. Об этом она написала в своей автобиографической книге «Убей в себе жертву».

По словам Миланы Тюльпановой, во время совместной поездки в Швейцарию она случайно заглянула в телефон Кержакова. Девушка увидела переписки футболиста с другими женщинами. Когда она попробовала выяснить отношения, муж жестоко избил ее. Он душил ее подушкой и угрожал.

«Итогом нашей жизни в Швейцарии для меня стали многочисленные ушибы, трещина в ребре и психологическая травма», — написала Тюльпанова.

Она рассказала, что хотела подать на развод, но Кержаков вымолил прощения. А потом она забеременела. По словам девушки, футболист не сильно радовался ребенку, потому что у него уже были дети от предыдущих браков.