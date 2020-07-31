«Я не тот человек, который создан для любви. Меня в целом не очень любят. Собчак раздражает, Собчак не нравится. Может, я как-то выгляжу не так. Меня все считают выскочкой. Меня много, и это людям не нравится. Люди все время думают: "О, опять Собчак, куда она лезет". У нас не любят амбициозных людей», — сказала телеведущая.
«Много комментариев, не имеющих отношения к сути видео. Людям просто приятно написать: "Собчак — лошадь", "Собчак — сука", "Ненавидим, сожгите ее"».
«Я не очень богатый человек. У людей есть стереотип, что по уровню богатства я где-то между Абрамовичем и Фридманом, хотя это не так. Да, по меркам среднего россиянина, я зарабатываю много, но не миллиардер».
«Вы бы видели эту квартиру. Костя купил ее сам! Там 60 квадратных метров. Он долго на нее копил. Жил на съемных квартирах и вот купил свою. Разумеется, это все ложь про подарки», — заявила телеведущая.