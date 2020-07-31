«Я не тот человек, который создан для любви. Меня в целом не очень любят. Собчак раздражает, Собчак не нравится. Может, я как-то выгляжу не так. Меня все считают выскочкой. Меня много, и это людям не нравится. Люди все время думают: "О, опять Собчак, куда она лезет". У нас не любят амбициозных людей», — сказала телеведущая.