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Собчак объяснила, почему ее не любят люди 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Людям просто приятно написать: „Собчак — лошадь“»
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему ее ненавидят люди. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Редакция».
По мнению Ксении Собчак, люди завидуют ее уровню жизни.

«Я не тот человек, который создан для любви. Меня в целом не очень любят. Собчак раздражает, Собчак не нравится. Может, я как-то выгляжу не так. Меня все считают выскочкой. Меня много, и это людям не нравится. Люди все время думают: "О, опять Собчак, куда она лезет". У нас не любят амбициозных людей», — сказала телеведущая.

Она рассказала, что часто ей пишут негативные комментарии:

«Много комментариев, не имеющих отношения к сути видео. Людям просто приятно написать: "Собчак — лошадь", "Собчак — сука", "Ненавидим, сожгите ее"».

Собчак отметила, что людям кажется, что она зарабатывает миллиарды, однако, по ее словам, это не так:

«Я не очень богатый человек. У людей есть стереотип, что по уровню богатства я где-то между Абрамовичем и Фридманом, хотя это не так. Да, по меркам среднего россиянина, я зарабатываю много, но не миллиардер».

Кроме того, Ксения Собчак высказалась о слухах, что ее супругу Константину Богомолову подарили квартиру.

«Вы бы видели эту квартиру. Костя купил ее сам! Там 60 квадратных метров. Он долго на нее копил. Жил на съемных квартирах и вот купил свою. Разумеется, это все ложь про подарки», — заявила телеведущая.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Собчак рассказала, как Эрнст боролся за нее.
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Звёзды , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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