Звездные друзья, которым постоянно приписывают роман

Многим звездам-мужчинам приписывают романы с их коллегами-женщинами, и наоборот. Многие открещиваются и смело заявляют, что они просто друзья. Ну а эти парочки доказали сквозь года, что они на самом деле верные друзья.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо уже бесчисленное количество раз приписывали роман. Началось все еще в далеком 1997 году, на съемочной площадке «Титаника». На самом деле тогда-то и зародилась их крепкая дружба, которую они берегут и по сей день. Лео и Кейт регулярно ходят друг к другу в гости и поддерживают в сложные времена.

Сандра Буллок и Райан Рейнольдс познакомились на съемках фильма «Предложение», и с тех пор они не разлей вода. После выхода фильма многие поклонники считали, что между ними роман, но они опровергали все слухи. Они также поддерживали друг друга в действительно тяжелые времена, ведь и Сандра, и Райан прошли через развод.

Джулия Робертс и Джордж Клуни познакомились на съемках фильма «11 друзей Оушена». Во время работы над трилогией Джулия узнала о своей беременности, и Джордж вел себя как настоящий товарищ и всегда поддерживал ее. А на красные дорожки Джулия нередко приходит в компании Джорджа и его супруги Амаль Клуни . Кажется, девушка совсем не ревнует мужа к голливудской красотке.