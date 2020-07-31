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4 звездные пары, которые доказали, что дружба между мужчиной и женщиной есть 

Я Покупаю 8 часов назад
Звездные друзья, которым постоянно приписывают роман
Фото: Я Покупаю
Многим звездам-мужчинам приписывают романы с их коллегами-женщинами, и наоборот. Многие открещиваются и смело заявляют, что они просто друзья. Ну а эти парочки доказали сквозь года, что они на самом деле верные друзья.
Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо уже бесчисленное количество раз приписывали роман. Началось все еще в далеком 1997 году, на съемочной площадке «Титаника». На самом деле тогда-то и зародилась их крепкая дружба, которую они берегут и по сей день. Лео и Кейт регулярно ходят друг к другу в гости и поддерживают в сложные времена.
Сандра Буллок и Райан Рейнольдс познакомились на съемках фильма «Предложение», и с тех пор они не разлей вода. После выхода фильма многие поклонники считали, что между ними роман, но они опровергали все слухи. Они также поддерживали друг друга в действительно тяжелые времена, ведь и Сандра, и Райан прошли через развод.
Джулия Робертс и Джордж Клуни познакомились на съемках фильма «11 друзей Оушена». Во время работы над трилогией Джулия узнала о своей беременности, и Джордж вел себя как настоящий товарищ и всегда поддерживал ее. А на красные дорожки Джулия нередко приходит в компании Джорджа и его супруги Амаль Клуни. Кажется, девушка совсем не ревнует мужа к голливудской красотке.
Энн Хэтэуэй и Хью Джекман познакомились на съемках «Отверженные». Хоть их и редко ловили вместе, это не помешало артистам сблизиться и стать лучшими друзьями. В очерке для журнала Time Энн написала много личного о Хью, ведь она знает, какой он человек в жизни. Как оказалось, они по-настоящему близкие друзья, которые не скрывают друг от друга ничего.
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Звёзды , Сандра Буллок , Джордж Клуни , Амаль Клуни , Энн Хэтэуэй , Джулия Робертс , Кейт Уинслет , Райан Рейнольдс , Леонардо ДиКаприо , Хью Джекман , Журнал Time
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